GigaTV: Vodafone gibt Starttermin und Preise bekannt

Nach der groben Ankündigung und der Bekanntgabe der Zusammenarbeit mit ProSiebenSat.1 nennt Vodafone nun genaue Details zum Start der neuen TV-Plattform GigaTV. In Sachen Preise orientiert sich der Telekommunikationsanbieter an der Konkurrenz.



Nicht nur in Sachen Netzausbau konkurrieren die großen Kabelanbieter auf dem deutschen Markt, auch was TV-Plattformen betrifft, haben Unitymedia, Tele Columbus und Vodafone jetzt alle ihr eigenes Produkt im Angebot. Nachdem Unitymedia bereits 2013 Horizon gestartet hat und Tele Columbus Anfang 2016 mit Advance TV folgte, hat am Donnerstag auch Vodafone den Start von GigaTV im Rahmen seiner Quartalszahlen bekannt gegeben. Am Freitag folgten nun die genauen Details zur neuen Multimedia-Plattform.