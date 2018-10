Halloween kommt: Die gruseligsten Filme zur Party

Für die einen ist es ein "rein amerikanischer Brauch", für die anderen gehört das Fest zum Herbst dazu: Halloween! Zeit, die Kürbisse auszuhöhlen, gruselige Masken zu basteln und... die entsprechenden Filme zu schauen. In Zeiten von klassischem TV Programm und Streaming sind die Möglichkeiten in diesem Zusammenhang besonders groß.



Doch welche Filme (und vielleicht auch Serien?) dürfen zu Halloween 2018 nicht fehlen? Wie schon in den letzten Jahren ist es wohl auch dieses Mal eine Mischung aus altbekannten Klassikern und neuen Streifen, die den Fans des Genres das Blut in den Adern gefrieren lassen wird.



Neu und Alt ein Grusel-Hit: Stephen Kings "ES"

Ein Clown, der in einer Kleinstadt sein Unwesen treibt, mag auf den ersten Blick nicht wirklich schocken. Wer jedoch bedenkt, dass mit diesem Kult-Schocker aus der Feder Stephen Kings schon damals Tabus gebrochen wurden, weil Kinder Opfer des Phantasiewesens mit den Bommeln am Hemd wurden, sieht das Ganze vielleicht ein wenig anders. Auch gerade die Neuauflage überzeugt durch gelungene Effekte und einem Pennywise, der dem Original durchaus das Wasser reichen kann. Teil 2 steht quasi bereits in den Startlöchern.



Lustig mit Gruselfaktor: die Simpsons

Viele Halloween Fans verfolgen ab Oktober mit Spannung das TV Programm auf der Suche nach den Simpsons Halloween Folgen. Auch in diesem Jahr dürften die Liebhaber der gelben Familie in diesem Zusammenhang nicht enttäuscht werden. Egal, ob Bart als Fliege oder Marge als Hexe: die Episoden gehören zum Herbst wie der Kürbis zu Halloween.



Moderner Schocker: Annabelle

Wer "Conjuring – Die Heimsuchung" mochte, wird "Annabelle" lieben. Sicherlich fällt so gut wie jedem eine Puppe ein, die schon als Kind für eine Gänsehaut gesorgt hatte. Das Besondere: bei Annabelle handelt es sich um eine Puppe, die in dieser Form tatsächlich existiert und schon oft zum Forschungsobjekt von Spukforschern wurde. Im Film fährt ein Dämon in die Puppe und treibt fortan sein Unwesen. Wer nach dem ersten Teil noch nicht genug hat, kann sich danach Teil 2 widmen. Der dritte Teil soll im Sommer kommenden Jahres erscheinen.