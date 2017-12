Kommt bald "Amazontube"?

Der Onlinegigant hat sich den Namen "Amazontube" schützen lassen. Die Maßnahme kann durchaus als Seitenhieb auf Konkurrent Google interpretiert werden.



Die Beantragung des Markenschutz für den Namen "Amazontube" kam pikanterweise genau an dem Tag, als Youtube bekanntgab, von Neujahr an sich von Amazon-Geräten zurückziehen (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Die Terminierung kann reiner Zufall sein, aber auch als Konter im schwelenden Disput zwischen den beiden Internetriesen verstanden werden.