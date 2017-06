NBC steigt bei Euronews ein

Der US-Sender NBC kauft ein Viertel der Anteile am europäischen Nachrichtenkanal Euronews. Das teilten beide Seiten am Mittwoch offiziell mit.



Euronews soll auf die Dauer in "EuronewsNBC" umbenannt werden. Der Nachrichtensender beschäftigt nach eigenen Angaben beinahe 500 Journalisten und wird in etwa 400 Millionen Haushalten in mehr als 150 Ländern weltweit in 13 Sprachen ausgestrahlt.

Meldungen zu diesem Thema

Sky und NBC Universal verlängern Partnerschaft

Euronews schaltet deutsches Signal via Satellit ab

NBC will in Europa mitmischen



Die NBC-Gruppe, zu der unter anderem NBC News und MSNBC gehören, ist ein wichtiger US-Medienkonzern. Die Berichterstattung gilt als für amerikanische Verhältnisse linksliberal. Euronews hat seinen Hauptsitz in Lyon und sendet seit 1993.



Bereits im Februar wurde über einen

Die NBC-Gruppe, zu der unter anderem NBC News und MSNBC gehören, ist ein wichtiger US-Medienkonzern. Die Berichterstattung gilt als für amerikanische Verhältnisse linksliberal. Euronews hat seinen Hauptsitz in Lyon und sendet seit 1993.Bereits im Februar wurde über einen Einstieg von NBC News bei Euronews spekuliert. Ein Hauptziel der Amerikaner, so wurde damals spekuliert, sei es, international mehr aufzufallen. Das US-amerikanische Unternehmen wolle sich im internationalen News-Geschäft besser aufstellen. Jedoch gab es damals keine offizielle Bestätigung.