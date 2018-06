Sky schmeißt RTL-Sender raus

Sky und RTL konnten sich nicht über eine weitere Einspeisung der Pay-TV-Kanäle der Kölner Senderfamilie einigen. Die Zusammenarbeit endet schon bald.



Der Nächste bitte - Nach dem in Kürze anstehenden Ende von Sport 1 Plus bei Sky (DIGITAL FERNSEHEN berichtete) trifft es nun eine ganze Reihe an RTL-Sendern. Ab dem 17. Juli werden RTL Crime, RTL Passion und RTL Living, die Pay-TV-Sender der Mediengruppe RTL Deutschland, aus dem Angebot von Sky verschwinden. Die Mediengruppe RTL Deutschland und Sky Deutschland kamen bezüglich der weiteren Einspeisung zu keiner Einigung.