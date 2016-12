"Team Wallraff": Marseille-Kliniken wehren sich gegen Urteil

Die Auseinandersetzung zwischen den Marseille-Kliniken und RTL über die Berichterstattung des "Team Wallraff" entwickelt sich zur unendlichen Geschichte. Gegen das jüngste Urteil des Landgerichts Köln will der Klinikbetreiber nun in Berufung gehen.



Der Streit um die Berichterstattung des "Team Wallraff" über die Zustände in einigen Häusern der Marseille-Kliniken wird vom Klinikbetreiber vor Gericht erbittert geführt. Das jüngste Urteil des Landgerichts Köln, als zehn von 13 Verbotsanträgen gegen den ausstrahlenden Sender RTL abgelehnt wurden, werden die Marseille-Kliniken nun anfechten.