Unitymedia speist neue HD-Sender ein

Mehr Auswahl im Programm-Angebot von Unitymedia: Ab Donnerstag können Kunden des Kabelnetzbetreibers drei weitere HD-Sender empfangen. Dazu gehört auch der dann frei empfangbare Sky-Sportnachrichtensender Sky Sport News.



Im Netz von Unitymedia stehen Kunden ab Donnerstag drei weitere Sender in hochauflösender Bildqualität zur Verfügung. Der Kabelnetzbetreiber speist dabei zwei Sender von Sky sowie einen bisher exklusiv beim Pay-TV-Anbieter ausgestrahlten HD-Sender ein.