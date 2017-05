Waipu.TV: Neuer kostenloser HD-Sender gestartet

Die noch junge IPTV-Plattform Waipu.TV baut ihr Programmangebot weiter aus. Dabei kommen Nutzer des Dienstes in den Genuss eines bisher ausschließlich im Internet verbreiteten Senders, der zudem in hochauflösenden Bildern zu sehen sein wird.



Angesichts der steigenden Anzahl an non-linearen Streaming- und IPTV-Angeboten steht und fällt der Kundenzuspruch mit den Inhalten und Programmen. Wo die Branchen-Größen Amazon und Netflix mit zahlreichen Eigenproduktionen glänzen, müssen junge Dienste kreativ bei der Auswahl ihres Angebots sein. So wie Waipu.TV, der erst im Herbst 2016 gestartete IPTV-Dienst der Exaring AG. Dieser sicherte sich nun ein weiteres Programm, das bisher ausschließlich im Internet verbreitet wurde und am Dienstag Premiere auf einer TV-Plattform feierte - und das sogar in HD.