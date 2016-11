Wrestling: WWE kehrt zu Sky zurück

Auf eine mehrjährige Kooperation haben sich Sky und die World Wrestling Entertainment (WWE) geeinigt. Damit kehrt der Wrestling-Zirkus nach zwei Jahren mit seinen Sendungen "Raw" und "Smackdown" zum Pay-TV-Anbieter zurück.



Der deutsche Markt ist für die World Wrestling Entertainment (WWE) ein äußerst lukrativer. Was auch die starken Einschaltquoten der Shows "Raw" bei Tele 5 und "Smackdown" bei ProSieben Maxx beweisen. Letzterer hatte die Rechte für das Free-TV erhalten, welche sich die ProSiebenSat.1-Gruppe im März 2014 gesichert hatte. Dabei wechselten auch die Pay-TV-Rechte von Sky zum Medienkonzern, die über ProSieben Fun ausgespielt wurden. Nun konnte sich der Pay-TV-Anbieter, der die Pay-TV-Sender von ProSiebenSat.1 seit Juli nicht mehr ausstrahlt, mit der WWE erneut auf eine mehrjährige Partnerschaft einigen.