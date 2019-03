ZDF-Intendant Bellut gegen senderübergreifende Mediathek

Das ZDF schlägt ein Netzwerk für die Online-Inhalte der deutschen Fernsehsender vor - im Gegensatz zu einer Mega-Mediathek hält Intendant Bellut seinen Vorschlag für "zeitgemäß, umsetzbar und nutzerfreundlich".



In Mainz hat Thomas Bellut vor dem ZDF-Fernsehrat seine Idee einer Vernetzung von Mediatheken-Inhalten näher erläutert. "Es geht nicht darum, aufwendige Mediatheken zu bauen, sondern die Nutzer bei der Suche nach Inhalten bestmöglich zu unterstützen. Eine intelligente Vernetzung von attraktiven Inhalten ist die zeitgemäße und umsetzbare Antwort auf das Nutzungsverhalten im Netz." In wie fern dieses Gedankenspiel die Privaten mit einbezieht, bleibt offen.