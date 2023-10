Formel 1: Sky zeigt Katar-GP gratis – erstmals auf neuem Kanal

Anzeige

Sky zeigt am Sonntag den GP von Katar gratis für alle Fans der Formel 1 ohne Pay-TV. Das kostenlose Rennen gibt es im Web-Browser, der Sky Sport App sowie bei YouTube zu sehen.

Max Verstappen kann sich am Wochenende bereits zum Weltmeister küren und alle Formel 1 Fans haben am Sonntag die Möglichkeit, das komplette Rennen aus Doha live zu verfolgen! Denn Sky zeigt den Formel 1 Qatar Airways Grand Prix von Katar auch auf skysport.de, in der Sky Sport App sowie auf seinem Sky Sport YouTube Kanal – zusätzlich zur Live-Übertragung und Berichterstattung auf Sky Sport F1 und WOW.

Sky: Formel 1 erstmals auch auf TikTok

Erstmals überträgt Sky das Rennen außerdem auf seinem TikTok-Kanal @skysportformel1 – im 9:16-Format und mit eigenen Hosts: Sophia Flörsch und Joé Signon kommentieren gemeinsam und sind dabei im konstanten Austausch mit der TikTok Community, die während des Live-Streams zudem von der Multi-Split-Screen-Funktion (bis zu vier Signale parallel) profitiert.

Alessandro Reitano, Senior Vice President Sports Production: „Die Nachfrage nach 9:16-Inhalten steigt weiter an. Um einem gewandelten Medienkonsum sowie der Fanbegeisterung entsprechend Rechnung zu tragen, passen wir uns den sich verändernden Sehgewohnheiten der Zuschauer an und bieten mit einem dezidierten 9:16-Feed auf TikTok eine neue Form der Sky Formel 1 Übertragung.“

Nach dem Großen Preis von Spanien und Ungarn bietet Sky somit nun auch das Live-Rennen und die exklusive Sky Berichterstattung aus Doha kostenfrei über die genannten Plattformen an, um allen Interessierten die Möglichkeit zu bieten, sich von der Faszination Formel 1 und der hochwertigen Berichterstattung bei Sky zu überzeugen.