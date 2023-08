Schlechte Zeiten für Kuppelshows – eine nach der anderen floppt

Anzeige

Innerhalb einer Woche haben gleich zwei Kuppel-Shows im deutschen Fernsehen einen Fehlstart hingelegt.

Anzeige

Am Dienstagabend erwischte es nun Vox. Der Kölner Sender hatte Moderatorin Amira Pocher mit der Show „My Mom, Your Dad“ ins Rennen geschickt. Die magere Ausbeute ab 20.15 Uhr belief sich auf 500.000 Zuschauerinnen und Zuschauer (2,3 Prozent) im Gesamtpublikum. 4,2 Prozent (180 000 Menschen) waren es in der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen, die für Werbeumsätze wichtig sind. Bei „My Mom, Your Dad“ wollen Kinder ihre Eltern verkuppeln.

TV-Zuschauer haben weder Lust auf „Heiratsmarkt“ noch auf „My Mom, Your Dad“

© ProSieben/Richard Hübner

Am Donnerstag hatte schon ProSieben wenig Glück gehabt mit seinem Flirtformat „Der Heiratsmarkt“, bei dem Eltern geeignete Partner für ihre erwachsenen Kinder suchen und zum Start eine miserable Einschaltquote eingefahren. Hier waren es sogar nur 390.000 Zuschauerinnen und Zuschauer (1,9 Prozent). In der für Werbeumsätze wichtigen Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen war die Quote mit 4,2 Prozent zwar mehr als doppelt so hoch – als Erfolg ist das aber auch nicht zu bezeichnen.

Bildquelle: df-heiratsmarkt: ProSieben

df-my-mom-your-dad: RTL