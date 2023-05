MagentaTV Media Receiver: So steht es um die Hardware-Zukunft der Telekom

Anzeige

Die Telekom hat kürzlich beim Connected TV World Summit einen unverblümten Blick in die mittelfristige Zukunft ohne Media Receiver präsentiert. DIGITAL FERNSEHEN berichtete und hat nachgehakt, wie die kurzfristigen Hardware-Pläne aussehen. Schließlich sind bereits 2022 die MagentaTV Box sowie die Media Receiver 601 und 401 aus dem Vertrieb genommen worden.

Anzeige

Media Receiver und andere Set-top-Boxen spielen in der naher Zukunft eine immer kleinere Rolle, wie der Telekom-Produktmanager Pedro Bandeira, auf dem eingangs erwähnten Summit, in Aussicht stellte. Bis es aber erst einmal so weit ist, verfolgt die Telekom einen klaren Plan, der auf zwei Geräten fußen soll, wie ein Unternehmenssprecher nun gegenüber DF bestätigte:

„Wir verfolgen das Ziel, das MagentaTV Nutzungserlebnis über alle Plattformen konsequent weiter zu entwickeln und orientieren uns hier an den jeweiligen Markt-Entwicklungen und Nutzungs-Trends. Das beste Produkterlebnis von MagentaTV ist heute über die Telekom-eigene Hardware – mit der MagentaTV One oder dem MagentaTV Stick – gegeben.„

Fokus auf MagentaTV Stick und One

Der MagentaTV-Stick. © Telekom MagentaTV One. Bild: Deutsche Telekom Diesen Beiden gehört die (kurz- bis mittelfristige) Zukunft bei der Telekom: Der MagentaTV-Stick und die auf Android-TV-basierende Box MagentaTV One.

Media-Receiver-Modelle und MagentaTV Box Play werden (vorerst) nicht von der Telekom fallen gelassen

Für Bestandskunden noch viel wichtiger dürfte aber der abschließende Satz des Telekom-Statements sein. In dem heißt es: „Weitere Vertriebseinstellungen von MagentaTV Hardware sind nicht geplant.“ Dementsprechend bleibt zumindest vorerst ein aus den beiden bereits genannten Geräten (One und Stick), der MagentaTV Box Play sowie dem (Zweit-)Media-Receiver-Modell 201 bestehendes Telekom-Line-up.

Zudem gibt es auch noch die MagentaTV Fernbedienung für Apple TV.

Hinweis: Korrektur im vorletzten Absatz: Zunächst wurde hier fälschlicherweise auch der Media Receiver 601 aufgelistet.

Bildquelle: magentastick: Telekom

df-magentatv-one2: Deutsche Telekom

df-telekom-media-receiver: Deutsche Telekom