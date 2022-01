DAB+: Startdatum für Sportradio NRW fix

Anzeige

Der NRW-Ableger von Sportradio Deutschland startet in Kürze via DAB+ im landesweiten Privatradio-Multiplex.

Sportradio Deutschland ist der bundesweite Muttersender von Sportradio NRW und hat seinen Sitz in Leipzig. Bild: SRD

Genauer gesagt sind es noch 20 Tage bis Sportradio NRW on air geht. Ein Countdown auf der Senderhomepage zählt bereits jetzt die Tage bis zum 4. Februar herunter. Um das neue Programm des landesweiten Multiplex im Kanal 9D empfangen zu können, sollten Hörerinnen und Hörer an ihrem Digitalradio einen Sendersuchlauf durchführen. Ein Empfangscheck im Internet gibt ihnen die Möglichkeit zu prüfen, welche DAB+ Programme am jeweiligen Wohnort verfügbar sind. Hier geht zu der entsprechenden Website. Apropos Web: Sportradio NRW wird man auch als IP-Stream hören können.

Das Programm verspricht nach eigenen Angaben Unterhaltung und Information für Sportfans zwischen 25 und 55 Jahre. Der Muttersender Sportradio Deutschland ist auch erst seit Ende 2021 bundesweit via DAB+ zu empfangen. Dort gibt es seit dieser Saison auch Bundesliga und DFB-Pokal zu hören. Ob dies auch beim NRW-Ableger der Fall sein wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht klar.

