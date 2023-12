DAB+ Update Dezember: Bundesweit neue Sender-Aufschaltungen

Update Dezember 2023: Das DAB+ Angebot wächst kontinuierlich weiter: Um von den aktuellen Aufschaltungen zu profitieren, empfiehlt sich ein Sender-Suchlauf.

Von Sternberg über Dabel, Borkow, Lohmen und Dobbertin bis Goldberg in Mecklenburg-Vorpommern hat sich die DAB+ Versorgung verbessert: Ab sofort ist der neue DAB+ Sender in Zehna in Betrieb. Entlang der B 192 ist der Empfang auch im Inneren von Gebäuden damit zukünftig einfacher. Zu empfangen sind alle NDR Hörfunkprogramme dort auf Block 12B (225,648 MHz). In Hamburg stehen ab sofort NDR 1 Niedersachsen und NDR 1 SH Welle Nord über DAB+ Radio zum Empfang bereit.

DAB+ im Norden

In Hamburg sind ab sofort die NDR-1-Wellen aus den umliegenden Bundesländern Niedersachsen und Schleswig-Holstein via DAB+ zu empfangen. Foto: NDR/ECO Media

Mit der Inbetriebnahme zweier DAB+ Sender im Süden Niedersachsens können Radiohörerinnen und Radiohörer von Scheden bis Staufenberg die Hörfunkprogramme des NDR in noch besserer Qualität empfangen. Hier sind die DAB+ Sender auf Block 6C (185,360 MHz) fast überall im Haus zu empfangen. Zugleich wird die Versorgung auf der A7 von Hedemünden bis zum Dreieck Kassel-Süd erweitert.

In der Mitte:

In Sachsen-Anhalt wurde Radio Brocken an vielen Senderstandorten aufgeschaltet. In Thüringen ist am Standort Altenburg das Programm MDR Thüringen aufgeschaltet wurden.

Sender The Wolf Rheinland-Pfalz geht ebendort via DAB+ on air

In Rheinland-Pfalz steht ab sofort der Sender „The Wolf Rheinland-Pfalz“ zur via DAB+ Verfügung, der vom Standort Bad Kreuznach/Bingen ausgestrahlt wird.

Im Süden

In Sachsen wird Hitradio RTL Sachsen Chemnitz ab sofort vom Standort Freiberg ausgestrahlt.

Der BR sendet seine Radioprogramme ab sofort vom Sender-Standort Weigendorf (Flurberg) in DAB+. Die Anlage verbessert den digitalen Radioempfang damit insbesondere in den Gemeinden Etzelwang, Neukirchen (bei Sulzbach-Rosenberg), Pommelsbrunn und Weigendorf sowie in der näheren Umgebung.

Das vorige DAB+ Update aus dem November.

Quelle: Digitalradio Büro Deutschland

