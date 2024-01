DAB+ Update: Sender-Aufschaltungen im Januar 2024

Das neue Jahr beginnt mit Hinblick auf DAB+ Sender-Aufschaltungen und Frequenzwechsel recht ruhig. Dennoch gibt es ein paar Neuerungen. Ein Überblick.

Das DAB+ Angebot wächst kontinuierlich – scheint im Januar aber noch halbwegs im Winterschlaf zu stecken. Primär kommen neue Senderstandorte hinzu. Um von aktuellen Aufschaltungen zu profitieren, empfiehlt das Digitalradio Büro Deutschland, einen Sendersuchlauf durchzuführen.

Bundesweit

Aus „dpd Driver’s Radio“ wird „Driver’s Radio“.

Der Veranstalter Teutocast hat sein Programm dpd Driver’s Radio umbenannt. Die Radiomarke heißt ab sofort nur noch Driver’s Radio.

In der Mitte

In Leipzig steht ab sofort auch detektor.fm über DAB+ zum Empfang bereit. In Thüringen verbessert der neu aufgeschaltete Sendestandort in Jena (Omaritz) den DAB+ Empfang.

Im Süden

In Baden-Württemberg hat der SWR die neuen Senderstandorte Reutlingen-Scheibengipfel und Elzach/Elztal in Betrieb genommen. Auch in Baden-Württemberg hat der Anbieter ON AIR Support den Senderstandort Kreuzwertheim aufgeschaltet.

Quelle: Digitalradio Büro Deutschland