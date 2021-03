Sky Q bietet Formel 1 hautnah in mehr als 20 Livestreams

Anzeige

Nur noch eine Woche bis zum Saisonstart. Mit dem neuen Formel 1 Erlebnis auf Sky Q sind Fans so nah wie nie zuvor am Renngeschehen.

Die „Was hab‘ ich verpasst?“-Funktion für die Formel 1

Auf der Formel-1-Startseite von Sky Q finden Fans kompakt und übersichtlich alles, was das Motorsportherz begehrt: Highlight-Clips der Rennen auf Abruf, die aktuellen Live Streams, alle YouTube-Kanäle aller Formel-1-Teams, inklusive des neuen offiziellen Mick-Schumacher-Kanals, bis hin zur unverzichtbaren „Was hab‘ ich verpasst?“ Funktion.

Dazu gibt es einzigartige Rennklassiker auf Abruf. Etwa die besten Regenrennen, oder die besten Rennen von Sebastian Vettel und Michael Schumacher. Dokumentationen wie das siebenteilige Sky Original „Race to Perfection“, oder die Netflix-Reihe „Drive to Survive“ (Staffel 1 & 2)ergänzen das Angebot.

Sky Q bietet alles zur Formel 1 auf einen Blick

Sky Q-Kunden können ganz einfach während des Live-Rennens aus einer von 20 On Board-Kameraperspektiven wählen. So kann man das Live-Rennen aus Sicht von Mick Schumacher, Sebastian Vettel, Lewis Hamilton & Co. genießen, oder mit dem Pitlane- und Data Channel die Ereignisse aus Sicht der Teams verfolgen. Alle Live-Streams sind direkt über die Formel-1-Startseite auf Sky Q erreichbar.

Alle Rennen in UHD und künftig auch in HDR

Um das neue Formel 1 Erlebnis auf Sky Q zu genießen, benötigt man einen entsprechenden Receiver und das Sky Sportpaket. Mit der zubuchbaren UHD-Option lassen sich viele Qualifyings und alle Rennen außerdem in ultrascharfem UHD verfolgen. Sobald ein entsprechendes Signal verfügbar gemacht wird, werden die UHD-Übertragungen auch in HDR zu sehen sein.

Quelle: Sky Deutschland

