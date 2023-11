HD+ öffnet mobiles Streaming für Nicht-Kunden

Anzeige

Bündelung bisheriger App-Varianten: Die neue Angebot heißt HD+ Stream und vereint die Eigenschaften der bisherigen Angebote „ToGo“ und „IP“. Man muss kein Sat-TV-Kunde sein, um die Anwendung nutzen zu können.

HD+ erweitert sein Portfolio mit einer neuen App: Damit streamen Fernsehzuschauerinnen und -zuschauer ganz flexibel ihre Lieblingssender und Mediatheken-Inhalte auf dem Smartphone und Tablet von unterwegs, im Wohnzimmer oder Schlafzimmer. Sie genießen hierbei die bereits aus dem „ToGo“ bekannte Programmvielfalt aus über 80 HD-Sendern. Mit dem kleinen aber feinen Unterschied, dass Interessierte für die Nutzung kein bestehender HD+ Kunde sein müssen. HD+ Stream ist für iOS-Nutzer im App Store, für Android-Nutzer im Google Play Store erhältlich. Auch ohne TV-Gerät kann jedermann ab sofort damit das Fernseherlebnis von HD+ genießen.

HD+ Stream bietet Programmvielfalt und Komfortfunktionen

Neben der großen Sender- und Programmauswahl bietet HD+ Stream zahlreiche weitere Funktionen für das mobile Fernseherlebnis. Die innovative Suchfunktion ermöglicht es Nutzerinnen gewünschte Inhalte im Live-TV, in den verschiedenen Mediatheken von privaten und öffentlich-rechtlichen Sendern gleichzeitig und in der TV-Vorschau mühelos zu finden. Der umfassende TV-Guide (EPG), TV-Tipps und eine Merkliste zur persönlichen Programmplanung mit Erinnerungsfunktion sorgen für zusätzlichen Komfort. Bis zu zwei Streams können gleichzeitig auf insgesamt fünf verschiedenen Geräten genutzt werden. Die beliebte „Neustart“-Funktion, mit der bereits laufende Sendungen von Beginn an geschaut werden können, ist auch mit HD+ Stream verfügbar. Im EU-Ausland können Nutzer auf Reisen ebenfalls ohne Zusatzkosten mobil streamen.

Kostenlose Testphase

Kunden können die App herunterladen und sich im Anschluss registrieren. Danach ist die Buchung von HD+ Stream per In-App-Purchase möglich. Dabei erhalten alle Nutzer eine 7-tägige kostenfreie Testphase. Nach Ablauf dieser Phase beträgt der Preis 8,99 Euro pro Monat für alle Funktionen. HD+ Stream kann monatlich über den App Store oder Google Play Store gekündigt werden. Die integrierte Programmzeitschrift (EPG) kann auch nach Beendigung des Abos kostenfrei genutzt werden.

HD+ Stream ist ein Produkt-Bundle bestehend aus HD+ ToGo für Smartphones und Tablets, dass bisher lediglich von Bestandskunden hinzugebucht werden konnte und HD+ IP für TVs. Daher können Stream-Kunden die HD+ Services zusätzlich auch auf kompatiblen TV-Geräten von Panasonic und ab Anfang 2024 von Samsung nutzen,

