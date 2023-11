HD+ Stream: Die wichtigsten Fragen zum neuen Angebot

Anzeige

HD+ hat mit HD+ Stream eine neue Mobile App herausgebracht (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Wie sich das Angebot nutzen lässt, was es zu bieten hat und andere Fragen klärt dieser Artikel.

Muss ich HD+ Kunde sein, um HD+ Stream nutzen zu können?

Nein. HD+ Stream lässt sich auch ohne bestehendes Abo von HD+ via Fernseher (Sat, IPTV) buchen. Damit ist ein Zugriff auf das Angebot von HD+ erstmals auch ohne TV-Gerät möglich.

HD+ Stream, HD+ IP und HD+ ToGo – welche Apps gibt es jetzt?

© diy13 – stock.adobe.com

HD+ Stream bezieht sich auf die Möglichkeit, das HD+ Angebot erstmals mobil (Smartphone, Tablet) zu nutzen – ohne bestehenden HD+ Bezug via TV. Die App ist im App Store (iOS) und Google Play Store (Android) erhältlich. Auf Smart-TVs gibt es HD+ via Satellit oder IP. Dort installiert sich je nach Anschluss die entsprechende App. Zusätzlich können HD+ TV-Kunden – unabhängig vom Empfangsweg – HD+ ToGo zubuchen, um auch auf Smartphone und Tablet auf HD+ zuzugreifen. Anders als HD+ Stream ist diese Option nur in Verbindung mit einem bestehenden HD+ Produkt verfügbar.

Anzeige

Egal, ob HD+ Stream, HD+ IP oder HD+ ToGo – für Kundinnen heißt die App einfach HD+. Die Bezeichnungen beziehen sich nur auf den unterschiedlichen Zugriff.

Welchen Sender-Umfang bietet HD+ Stream?

Mit HD+ Stream lassen sich über 80 HD-Sender mobil streamen, laut Senderliste aktuell 86. Zusätzlich stehen Mediatheken von privaten und öffentlich-rechtlichen Sendern zur Verfügung. Auch HD+ via IPTV bietet mehr als 80 HD-Sender. Ein umfangreicheres Programm-Angebot bietet HD+ via Satellit.

Gibt es bei HD+ Stream auch Sender in UHD-Qualität?

Nein. UHD-Sender gibt es bei HD+ nur via Satellit.

Inwiefern ist HD+ Stream auch auf TV-Geräten streambar?

HD+ Stream-Kundinnen und -Kunden können die HD+ Services zusätzlich auch auf kompatiblen TV-Geräten nutzen. Aktuell ist das mit Panasonic-Modellen ab 2021 möglich. 2024 sollen auch Samsung-Fernseher folgen.

Wann lohnt sich HD+ Stream – und wann nicht?

HD+ Stream lohnt sich für Nutzerinnen, die HD+ ohne TV-Gerät beziehen wollen. Das Abo kostet 8,99 Euro im Monat. Wer bereits ein HD+ Abo via Fernseher abgeschlossen hat und zusätzlich mobil streamen will, sollte eher auf HD+ ToGo zurückgreifen. Beim Monatsabo kostet HD+ ToGo 5 Euro zusätzlich. Wer HD+ im Jahresabo bezieht, kann den Kombi-Voucher für 95 Euro buchen. Heruntergerechnet kostet der mobile Zugang dann unter 2 Euro monatlich.

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das jedoch keinerlei Auswirkung.