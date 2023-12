Neue DIGITAL FERNSEHEN: Multifeed-Anlage des Jahres 2024

Die neue Ausgabe der DIGITAL FERNSEHEN lässt sich nicht von Preiserhöhungen bei Streaming & Co. ablenken, sondern schaut sich das kostenlose Pluto TV näher an und checkt die Multifeed-Anlage der Zukunft.

Das Jahr 2023 neigt sich dem Ende zu. Erneut war es ein aufregendes, spannendes, aber leider auch kein leichtes Jahr. Internationale Kriegsschauplätze und eine Wirtschaftskriese im eigenen Land prägen es. An der Stelle sorgt das Unterhaltungsmedium Nummer 1 gern für Ablenkung. Doch auch hier gab es 2023 nicht nur Positives zu berichten. Preiserhöhungen bei Netflix, Amazon, DAZN und weiteren Streamingdiensten sorgten für Unmut. Dazu arbeiten immer mehr der genannten Dienste an Einschränkungen für das Accountsharing. Alles in allen ist Streaming teuer geworden.

Da ist es nicht schlecht, dass es auch Dienste gibt, die nicht auf das Geld von Abonnenten setzen. Mit Pluto TV stellen wir ihnen die größte kostenlose Streaming-Plattform in dieser Ausgabe genauer vor. Merh als 150 TV-Sender und unzählige Abrufinhalte lassen sich darüber nutzen. Vielleicht nutzen auch Sie die Zeit zwischen den Jahren, um die Plattform einmal genauer zu beschnuppern.

Die perfekte Streaming-Hardware nehmen wir in dieser Ausgabe dafür unter die Lupe. Mit dem Fire TV 4K Max der 2. Generation steht der wohl schnellste Streaming-Stick im Markt auf dem Prüfstand. Wer lieber Google TV als Oberfläche nutzt, findet in den Tests des neuen Grundig Nano QLEDS Fine Art sowie des Strong Streaming-Players LEAP S3 Alternativen. Auch Fans der Roku-Plattform werden mit dem Test des Sharp 55FJ2E bestens bedient.

In unserer Rubrik „Service Praxis“ zeigen wir ihnen zudem, wie eine Multifeed-Anlage des Jahres 2024 aussehen kann und wie einfach es ist, ortsfremde DAB+-Pakete selbst auszustrahlen.

Die DIGITAL FERNSEHEN ist ab sofort an den Kiosken erhältlich. Die aktuelle Zeitschrift und ältere Ausgaben erhalten Sie auch online über www.heftkaufen.de oder Amazon. Wir freuen uns sehr über jeden neuen Abonnenten! Besuchen Sie auch unser Facebook-Profil.

Tests in DIGITAL FERNSEHEN 1/2024

55 Zoll Fernseher mit Roku Betriebssystem: Sharp 55FJ x im Test

im Test Fine Art Serie kehrt zurück: So gut ist der Grundig 55 CQA 840 London

kehrt zurück: So gut ist der Schnellster Streming-Stick? Das leistet der Fire TV 4K Max in der Praxis

in der Praxis Günstiger Streaming-Genuss: Strong LEAP S3 mit Google TV auf dem Prüfstand

auf dem Prüfstand Optische Anlagen richtig einmessen: Televes Messempfänger OTDR Basic vorgestellt

vorgestellt Die besten 4K Fernseher aus dem Jahre 2023 im Überblick

Weitere Themen der DIGITAL FERNSEHEN 1/2024