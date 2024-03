Paramount+ bald bei MagentaTV verfügbar

Kommenden Monat soll Paramount+ die „Best Aggregator Strategie“ von MagentaTV vervollständigen, wie der Anbieter ankündigt.

Ab April soll Paramount+ für MagentaTV-Kunden buchbar sein. Zu den Inhalten der Streamingplattform gehören unter anderem alle Serien und Filme von „Star Trek“, die „Mission: Impossible“-Reihe oder auch Taylor Sheridans „Yellowstone“-Serienwelt, wie der Anbieter erinnert.

Die Telekom zitiert ihren TV-Chef Arnim Butzen folgendermaßen: „Wir freuen uns sehr, dass wir unseren Kunden jetzt auch Zugang zum reichhaltigen Content-Universum von Paramount+ bieten können. Unser Anspruch ist es, bei MagentaTV alle relevanten Anbieter unter unserem Dach zu vereinen und damit der beste Aggregator für alle Zielgruppen zu sein. Durch die Integration von Paramount+ sind wir diesem Ziel einen großen Schritt nähergekommen.“

Gleiches, wie für den Stick, gilt auch für die MagentaTV-App© Telekom

Verschiedene Abo-Varianten von Paramount+ bei MagentaTV

Paramount+ kann man sowohl als monatlich kündbare Variante als auch im Jahresabo buchen. Wie die Telekom ausführt, erhalten Kunden des Jahresabos die ersten drei Monate geschenkt. Ansonsten beträgt der Preis 7,99 Euro im Monat. Der Streamingdienst soll auf allen AndroidTV-Geräten der Telekom (MagentaTV One, MagentaTV Stick), im MagentaTV Web Client und der MagentaTV App auf iOS und Android mobile tiefenintegriert sein. Darüber hinaus ist die Paramount+ App auf weiteren Empfangsgeräten (z.B. AppleTV, Amazon Fire TV) verfügbar und kann dort mit der Paramount+ by Telekom Option genutzt werden, erklärt das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung.

