Sky: Neuer Pop-up-Sender mit Clint Eastwood, Bruce Willis und anderen für kurze Zeit

Sky bietet aktuell mit Sky Cinema Action Heroes einen neuen Pop-up-Sender mit Actionfilmen mit Bruce Willis, Jason Statham, Bruce Willis und weiteren Stars an.

Seit dem 20. März können Sky-Kunden auf den neuen Sender zugreifen, der vorübergehend den Platz von Sky Cinema Special einnimmt. Zum Programm gehören dabei unter anderem die Comic-Verfilmung „Sin City“, die Actionkomödie „R.E.D.2 – noch älter. Härter. Besser“, Guy Ritchies „Operation Fortune“, die Hai-Action „Meg 2: Die Tiefe“, der Fantasyfilm „Ghost Rider“, „John Wick: Kapitel 4“ oder auch die Komödie „Renfield“, in der Nicolas Cage als Graf Dracula zu sehen ist. Wie Sky im Netz ankündigt, ist der Bingewatch-Kanal allerdings nur für kurze Zeit bis zum 25. März verfügbar.

Neuer „Spider-Man“-Sender bei Sky im April

Actionreich soll es auch im kommenden Monat bei Sky zugehen. So kündigte der Pay-TV-Anbieter jüngst einen neuen Pop-up-Sender namens „Sky Cinema Spider-Man“ an, wie DIGITAL FERNSEHEN berichtete. Zwischen dem 17. und 21. April sollen dort rund um die Uhr verschiedene Filme rund um den berühmten Marvel-Helden zu sehen sein, darunter die Trilogie von Regisseur Sam Raini oder auch „Spider-Man: No Way Home„.

Foto: Sky Deutschland

Umstruktierung bei den Sendern

Bereits im Februar wurde außerdem bekannt, Sky ab April eine Umstrukturierung bei seinen Cinema-Sendern vornehmen wird. So sollen ab dem 11. April Sky Cinema Premieren 24+, best of, Thriller, Fun und Special wegfallen. Künftig umfasst das Portfolio dann Sky Cinema Premiere HD, Sky Cinema Classics HD, Sky Cinema Action HD, Sky Cinema Family HD sowie Sky Cinema Highlights HD, für den der Anbieter vielseitige Film-Specials und Pop-up-Channels verspricht. Alle Inhalte dieser Kanäle kann man mit dem Sky Cinema-Paket oder alternativ mit Wow und einem Serien- und Film-Abo sehen.

