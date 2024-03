Sky überrascht mit neuer TV-Box Sky Stream

Nach der Markteinführung in Großbritannien und Irland vor nun schon rund zwei Jahren wird Sky Stream in Deutschland im Spätsommer 2024 und in Österreich ab 2025 verfügbar sein. Dies überrascht und verwundert zugleich:

TV-Box als Receiver-Alternative? Das gesamte Sky Stream-Erlebnis soll darauf abzielen, den Konsumenten zu helfen, Inhalte, die sie gerne schauen, schnell und einfach zu finden, unabhängig davon, von welchem Anbieter sie kommen und ob sie im Free-TV, bei Sky oder in einer Streaming-App verfügbar sind.

CEO Barny Mills verrät Start der TV-Box Sky Stream in „WamS“

Foto: Sky Deutschland

Barny Mills, seit einem guten halben Jahr CEO von Sky Deutschland, hatte Sky Stream am Wochenende in einem Interview angekündigt, einen Tag später folgt die offizielle Mitteilung: „Wir freuen uns, dass wir Sky Stream nun auch in Deutschland und Österreich anbieten können. Es wird eine zentrale Rolle in unserer Strategie spielen, unser Geschäft weiter auszubauen. Sky Stream bietet ein völlig neuartiges TV-Erlebnis und wird unseren Kunden dabei helfen, Inhalte, die sie lieben, schnell und einfach über Anbieter hinweg zu finden. Unser Fokus bei Sky liegt klar auf den Bedürfnissen unserer Kunden. Genau deshalb investieren wir in Sky Stream und Wow, um das Fernseherlebnis noch einfacher zu machen – mit der Expertise der Sky Group und Stärke des Comcast Ökosystems im Rücken. Dies ist ein aufregendes neues Kapitel, das das Fernseherlebnis unserer Kunden verändern wird.“

Die ein Jahr ältere IPTV-Box mutet optisch sogar in der Vermarktung Sky Stream sehr ähnlich an.

Unterschiede zum existierenden IPTV-Angebot unklar

Die Unterschiede zur bisher hierzulande erhältlichen IPTV-Box sind nicht auf den ersten Blick erkenntlich. So heißt es hierzu weiter lediglich: „Sky Stream vereint lineare Kanäle und Apps sowie die beliebtesten Streaming-Dienste in einem nahtlosen Erlebnis gepaart mit einer intuitiven Benutzeroberfläche und innovativen Funktionen.“ Ohne konkrete Vergleichsdaten zur bestehenden TV-Box oder andere technische Details zu Sky Stream zu liefern. Vielleicht wagt man im Zuge der Einführung des Angebots Sky TV auch einfach nur einen generellen IPTV-Neuanfang – auch in der Kommunikation.

Sky Stream ist laut eigenen Angaben vollgepackt mit preisgekrönten Entertainment- und Sport-Inhalten, die mittels einer kleinen, handlichen Box über das Internet auf jedem Fernseher gestreamt werden können. Premiuminhalte von Sky zusammen mit attraktiven Partnerangeboten und Free-TV-Sendern sollen das Fernsehen damit einfacher als je zuvor machen.