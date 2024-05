„Following“: Neues 2-Disc-Mediabook für den Nolan-Klassiker

Pandastorm veröffentlicht Christopher Nolans Debüt-Spielfilm „Following“ in einem schicken 2-Disc-Mediabook, das ab Freitag erhältlich ist.

Auch wer „Following“ nicht kennt, der dürfte zumindest schon von Christopher Nolan gehört haben. Der Regisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent gilt seit vielen Jahren in Hollywood als Erfolgsgarant an den Kinokassen. Mit „Oppenheimer“ verfehlte Nolan nur knapp die Milliarden-Dollar-Grenze und fuhr das dritthöchste Einspielergebnis im Jahr 2023 ein, hinter dem „Super Mario Bros. Film“ und „Barbie“ an der Spitze. Um so interessanter ist es, dass sein Spielfilm-Debüt „Following“ aus dem Jahr 1998 nun von Pandastorm ein schickes 2-Disc-Mediabook spendiert bekommt.

Einer der großen Namen Hollywoods

©Pandastorm Pictures – Nach mehreren kleineren Kurzfilmen war „Following“ 1998 Christopher Nolans erster Langspielfilm

Christopher Nolan ist einer der großen Hollywood-Filmemacher unserer Zeit. Zeitlose Klassiker gehen auf sein Konto. Am bekanntesten ist wohl seine „Batman“-Filmtrilogie mit Christian Bale in der Rolle des Fledermaus-Rächers. Nach dem comichaften Tim-Burton-Look der späten 1980er bzw. frühen 1990er verlieh Nolan dem beliebten DC-Helden eine neue, verdiente, epische Gravitas. Aber auch „Inception“ (2010) oder „Interstellar“ (2014) zählen zu seinen bekanntesten Erfolgen. Und nicht zu vergessen ist sein zweiter Spielfilm „Memento“ (2000), den aufgrund seines einzigarten Erzählkniffes jeder Cineast mindestens einmal gesehen haben sollte.

„Following“ ist ein typischer Nolan

Mit „Following“ legte Christopher Nolan 1998 quasi alle wichtigen Grundsteine, die auch seine späteren Filme auszeichnen sollten. Wie so oft schrieb er hier auch selbst das Drehbuch. In dem atmosphärischen Neo-Noir-Thriller verliert sich der Einzelgänger Bill (Jeremy Theobald) in voyeuristischen Obsessionen. Er dringt in die Wohnungen anderer Menschen ein, macht ihr Leben zu seinem Leben. Nach und nach professionalisiert sich Bill als Teil eines kriminellen Netzwerks über seinen Mentor Cobb (Alex Haw). In dieser Besessenheit vom Leben der anderen verflüchtigt sich Bills eigene Indentität bis zur schemenhaften Selbstauflösung.

©Pandastorm Pictures – Hauptfigur Bill gibt sein eigenes Leben auf, um wie ein Geist in das der anderen einzutauchen

Dieser pathologische Voyeurismus als Hauptthema kennzeichnet Nolan schon in diesem Debüt-Werk als eine Art Meta-Regisseur, der das Filmmedium selbst (das ja von Grund auf voyeuristisch ist) zum Filminhalt macht. Auch all die existenzphilosophischen Fragen, die sich von „Memento“ bis „Oppenheimer“ (mal mehr, mal weniger tiefgründig) durch seine Filme ziehen, sind bereits in „Following“ der Anker der Erzählstruktur. Christopher Nolan hat hier also einen faszinierenden wie originellen Debütfilm abgeliefert, der bis heute kaum an Reiz verloren hat.

„Following“-Mediabook ab 3. Mai erhältlich

Pandastorm Pictures veröffentlicht das neue 2-Disc-Mediabook zu „Following“ am 3. Mai 2024, das u. a. auch über den Online-Händler Amazon erworben werden kann. Eine digitale Veröffentlichung erfolgt am 8. Mai. Das Mediabook enthält den ca. 70-minütigen Hauptfilm sowohl auf DVD als auch auf einer Blu-ray-Disc. Das digitale Bonusmaterial ist auf beiden Scheiben identisch.

©Pandastorm Pictures – Das Mediabook enthält den Hauptfilm auf DVD und auf Blu-ray samt digitalem Bonusmaterial und einem 16-seitigen Booklet

So gibt es im Extra-Bereich den Original-Trailer, den deutschen Trailer, ein Audiokommentar von Christopher Nolan, eine alternative chronoligische Schnittfassung, ein Interview mit Christopher Nolan (ca. 22 Minuten), ein Interview mit Darstellerin Emma Thomas (ca. 16 Minuten), das Featurette „Following In Their Footsteps: Lucy Russel und Jeremy Theobald besuchen die Drehorte“ (ca. 11 Minuten) sowie Christopher Nolans Kurzfilm „Doodlebug“ (ca. 3 Minuten) aus dem Jahr 1997. Neben dem gelungenen, minimalistischen Mediabook-Design erfreut vor allem das 16-seitige Booklet mit einem philosophisch-analytischen Essay von Filmwissenschaftler Prof. Dr. Marcus Stiglegger, der die Besonderheiten von „Following“ in Nolans Gesamtwerk einordnet.

Bild- und Tontechnik

Bezogen auf die technische Bildqualität ist kein markanter Unterschied zwischen der DVD- und der Blu-ray-Variante zu erkennen. Das Filmerlebnis ist auf beiden Discs mehr oder weniger identisch. In beiden Fällen sind eine starke Körnung und ein Bildrauschen zu erkennen, die sich durch den gesamten Film ziehen. Das fällt vor allem bei den Gesichtern auf, aber auch bei helleren Hintergrundflächen. In Sachen Schärfe und Detailgrad darf daher auch nicht allzu viel erwartet werden. Am überzeugendsten sind die Kontraste und der tiefe Schwarzwert. Der DTS-HD-MA-5.1-Sound bleibt die meiste Zeit über im Hintergrund, was hauptsächlich am geruhsam inszenierten Filminhalt liegt. Insgesamt ist hier wenig hervorzuheben, aber auch wenig zu bemängeln. Angenehm ist, dass sich die deutsche Synchro gut in das gesamte Klangbild einfügt.