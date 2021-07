25. Todestag von Tamara Danz: MDR ehrt ostdeutsche Rocksängerin

Anzeige

Am heutigen 22. Juli jährt sich der Todestag der Rocksängerin Tamara Danz zum 25. Mal. Zwei MDR-Dokumentationen befassen sich daher mit der Musikerin.

Einer der beiden Filme mit dem Titel „Raus aus der Spur“ wird im Ersten zu sehen sein. Der 45-minütige MDR-Film ist bereits ab dem heutigen 22. Juli in der ARD Mediathek zum Streamen verfügbar. Am 25. Juli gibt es den Film zudem um 0.15 Uhr auch linear im Ersten zu sehen. Die Dokumentation porträtiert nicht nur die Rock-Diva Tamara Danz, sondern erzählt zugleich deutsch-deutsche Musikgeschichte und wirft einen Blick auf die ostdeutsche Rockmusik. Es gehe laut MDR daher auch um Distanz und Nähe zu einem politischen System, um Popkultur, um den Niedergang eines Staates, einen Neubeginn nach der Wende und natürlich um viel Musik.

Tamara Danz wurde nur 43

Danz wurde auch Tina Turner des Ostens genannt. Bei der Haarpracht erscheint dies nicht völlig abwegig. © MDR/ Hopf

Der zweite Film trägt den Titel „Legenden – Ein Abend für Tamara Danz“. Ab dem 29. Juli kann man die 90 Minuten lange Langfassung des filmischen Porträts von Tamara Danz in der ARD Mediathek abrufen. Am 1. August läuft der Film aber auch noch zur Primetime im MDR Fernsehen.

„Tamara Danz war ein lebender Widerspruch. Weich und hart, bissig und sensibel, unnahbar und leidenschaftlich. Sie war die wilde Rock-Diva mit schrillen Outfits, politische Aktivistin in der DDR und Quoten-Ossi nach der Wende. Tamara Danz war die ostdeutsche Antwort auf Janis Joplin, Tina Turner oder Madonna“, heißt es in der Programmankündigung.

Der MDR will heute laut eigenen Angaben in vielen weiteren TV- und Radiosendungen an die Künstlerin erinnern. So soll beispielsweise am 22. Juli der Autor und Journalist Wolfgang Martin bei „MDR um 4“ zu Gast sein, der die kürzlich erschienene Biographie über Tamara Danz geschrieben hat. Am 25. Juli wollen zudem „Brisant“ und „titel, thesen, temperamente“ einen Vorgeschmack auf die TV-Doku am Abend geben.