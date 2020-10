„Bauer sucht Frau“ wirft Günther Jauch von seinem Sendeplatz

Anzeige

Bald verkuppelt Inka Bause in der 16. Staffel von „Bauer sucht Frau“ wieder 25 Landwirte. Doch dafür muss laut Starttermin Günther Jauch von seinem angestammten Sendeplatz weichen.

„Bauer sucht Frau“ soll in diesem Jahr einen neuen Sendeplatz bekommen. Inka Bause wird jetzt immer montags zur Primetime die zehn neuen Bauern verkuppeln. Regelmäßige RTL-Zuschauer werden wissen, dass zu dieser Zeit normalerweise immer Günther Jauchs Kult-Quizshow „Wer wird Millionär?“ läuft. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll die Quizsendung während der neuen „Bauer sucht Frau“-Staffel daher auf den Dienstagabend ausweichen. Der Start um 20.15 Uhr soll jedoch bleiben wie bisher.

Mit der Verschiebung wird Günther Jauch nun in direkte Quoten-Konkurrenz mit „The Masked Singer“ treten. Die ProSieben-Erfolgsshow wird nämlich ebenfalls im Oktober in eine neue Staffel starten und immer dienstags gesendet. Am 20. Oktober fällt der Startschuss bei der dritten Staffel der Gesangsshow.

Neun neue Folgen von „Bauer sucht Frau“ will RTL zeigen (auch bei TV Now). Noch im Dezember soll „Wer wird Millionär?“ dann wieder auf seinen angestammten Montags-Platz zurückrutschen, wie das Medienmagazin DWDL zuerst berichtete. In der 16. Ausgabe von „Bauer sucht Frau“ suchen unter anderem Rinderzüchter Andy aus dem Kreis Steinburg, die Bio-Bäuerin und Pferdewirtin Denise aus dem Landkreis Höxter und Kartoffelbauer Peter aus dem Kreis Viersen nach der großen Liebe.