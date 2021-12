Bundesliga: Bayern-Spiel heute live im Free-TV

Anzeige

Der Meister bittet zum letzten Tanz des Jahres. Der arg kriselnde VfL Wolfsburg fährt am 17. Bundesliga-Spieltag zum FC Bayern München. Sat.1 überträgt die Partie diesen Freitag live und exklusiv im Free-TV. Herbstmeister sind die Münchner bereits, nun könnten sie dem gegnerischen Trainer auch noch den (relativ neuen) Job kosten.

Moderator Matthias Opdenhövel, Kommentator Wolff-Christoph Fuss und Fieldreporter Matthias Killing berichten ab 19 Uhr aus der Münchner Allianz Arena. Europameister Stefan Kuntz ist als „ran“-Experte im Einsatz. Die einstündige „ran Late Night“ mit Max Zielke, Christian Düren und Ex-Bayernspieler Markus Babbel schließt ab 23 Uhr den großen Fußballabend in Sat.1 ab. Via HD Plus kann man sich diesen zudem auch komplett in UHD anschauen (DIGITAL FERNSEHEN berichtete unlängst über die „UHD-Sporthihglights„.

Auch Bundesliga-Rückrundenstart mit Bayern wieder live im Free-TV

Bereits am 7. Januar ist die Winterpause auch schon wieder vorbei. Das Eröffnungsspiel der Bundesliga-Rückrunde zwischen Bayern München und Borussia Mönchengladbach ist dann ebenfalls live bei Sat.1 zu sehen. DAZN zeigt die beiden Freitagsspiele – sowie alle Sonntagsspiele – auch. Der Rest des Spieltags ist samstags wie gewohnt exklusiv bei Sky zu sehen.

