Bundesliga: Nächste Free-TV-Spiele festgelegt

Von der Bundesliga laufen nur wenige Partien live im Free-TV. Am 17. und 18. Spieltag ist es wieder so weit. Diese Spiele zeigt Sat.1 dabei live.

Zweimal Bayern live im Free-TV

Wie bereits in den vergangenen Jahren wird die Auftaktpartie des letzten Bundesliga-Spieltags vor der Winterpause auch live im Free-TV zu sehen sein: Das Duell zwischen den Champions-League-Teilnehmern FC Bayern München und VfL Wolfsburg am 17. Spieltag (Freitag, 17. Dezember, 20.30 Uhr) zeigen Sat.1 und DAZN. Dasselbe gilt für das Rückrunden-Auftaktspiel zwischen dem FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach am 18. Spieltag (Freitag, 7. Januar, 20.30 Uhr).

BVB – Bayern Anfang Dezember exklusiv bei Sky

Der „Klassiker“ zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München wurde ebenfalls terminiert. Es findet am Samstag, den 4. Dezember, um 18.30 Uhr (14. Spieltag) statt. Dieses Spiel gibt es jedoch nicht im Free-TV zu sehen. Das Topspiel der Hinrunde läuft exklusiv bei Sky. Dies gilt auch für alle Begegnungen der 2. Liga, bis auf die Samstagabendspiele, die Sport1 auch im Free-TV live zeigen darf.

Als nächstes steht dort der Kracher zwischen den beiden Absteigern Werder Bremen und Schalke 04 (20. November, 20.30 Uhr) an. Um welche weiteren Partien es sich dabei handelt, ist hier einzusehen. Die genauen Ansetzungen der Spiele der Bundesliga im Dezember inklusive des letzten Europapokal-Gruppenspieltags finden sich zudem unter diesem Link.

Quelle: DFL

