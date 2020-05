Bundesliga-Restart nach Corona-Pause: Das läuft heute im Free-TV

Ob Konferenz oder Topspiel-Zusammenfassung, im Free-TV ist an diesem Neustart-Wochenende so viel geboten wie noch nie:

Die Bundesliga kehrt am Samstag zurück aus der Corona-Pause. Aus diesem für viele Fußball-Fans freudigen Anlass hat sich Sky bekanntlich dazu entschlossen, die ersten beiden Konferenzen an diesem und am nächsten Wochenende frei empfangbar zu übertragen. Beginn ist jeweils samstags 15 Minuten vor Anpfiff, um 15.15 Uhr, auf Sky Sport News HD – so auch heute.

Zuvor stimmt der Free-TV-Kanal von Sky schon ab 9 Uhr morgens in einer mehrstündigen Sonderprogrammierung auf den Neustart ein. Im Anschluss an die frei empfangbare Konferenz feiert um 17.30 Uhr der Fußballtalk von Jörg Wontorra dann auch noch sein Comeback auf dem Sender.

Wie eh und je geht ab 18 Uhr natürlich auch an diesem Samstagvorabend die „Sportschau“ auf Sendung. Wer keine Zeit für die Free-TV-Konferenz von Sky findet beziehungsweise es vielleicht lieber traditionell zusammengefasst mag kann sich hier ab 18.30 Uhr auf die Highlights der Partien vom Nachmittag freuen – Höhepunkt dürfte hierbei das Ruhrpott-Derby Dortmund gegen werden Schalke werden.

Von der zur Top-Begegnung auserkorenen Paarung Frankfurt gegen Gladbach wird es hingegen erst im ZDF-„Sportstudio“ ab 23 Uhr erste Free-TV-Bilder geben. Auch die anderen Spiele des Tages werden natürlich nochmal gezeigt.

Als Studiogast begrüßt Moderatorin Dunja Hayali den Sportvorstand von Eintracht Frankfurt, Fredi Bobic.