Christi Himmelfahrt auf phoenix: Thementag rund um die Seefahrt

Phoenix widmet Christi Himmelfahrt der Seefahrt. Unter dem Motto „Leinen los!“ startet der Tag ab vormittags mit vielen Natur- und Reise und Geschichts-Themen.

Am 9. Mai zu Christi Himmelfahrt sticht der Nachrichtensender phoenix mit dem Thementag „Leinen los!“ in See. Ob Berufs-Schifffahrt mit dem Frachter oder privates Freizeit-Vergnügen mit dem Kreuzfahrtschiff, dem Motorboot oder der Segelyacht. Das Reisen auf dem Wasser bietet viel Raum für Abwechslung und Abenteuer. Dabei gibt es bezaubernde Orte in der Südsee, die Fjorde Norwegens und die raue Nordsee zu entdecken, ebenso wie die Schönheit der Flüsse Donau, Rhein und Rhône.

Von Kolumbus und von Ozeanriesen

© ZDF und Ed Charles – Auf phoenix dreht sich zu Christi Himmelfahrt alles um die Meere unseres Planeten

Aber auch auf eine Reise in die Geschichte findet zu Christi Himmelfahrt auf phoenix statt. Von den Entdeckungsreisen des Kolumbus und Magellan über den katastrophalen Untergang der Titanic bis zur Seefahrt in der DDR, liefert der Thementag ein breites historisches Bild. Und wer sich für Konstruktion und Technik von Schiffen interessiert, kommt in diesem Thementag mit Filmen über Superschiffe, Ozeanriesen oder den Bau des Nord-Ostsee-Kanals ebenfalls nicht zu kurz.

Programm bei phoenix zu Christi Himmelfahrt ab 9 Uhr:

9 Uhr: Wie das Fernsehen zum Traumschiff kam (Doku)

9.45 Uhr: Achtung Traumschiffe (Doku)

10.30 Uhr: Und links die Ozeanrisen (Reportage)

11 Uhr: Traditionssegler fahren auch bei Flaute (Reportage)

12 Uhr: Luxus unter Segeln (Doku)

12.30 Uhr: Kreuzfahrt auf dem Fluss (Doku)

13.15 Uhr: 125 Jahre Nord-Ostsee-Kanal (Doku)

14.45 Uhr: Hafen Duisburg (Reportage)

15.15 Uhr: Traumschiffe des Sozialismus (Doku)

15.30 Uhr: DDR ahoi! (Doku)

16.15 Uhr: Fjorde, Nordkap und Polarlicht (Doku)

17.30 Uhr: Abenteuer Freiheit (Geschichtsdoku)

18.30 Uhr: Mit dem Postschiff durch die Südsee (Dokureihe)

19.15 Uhr: Mit dem Postschiff durch die Südsee (Dokureihe)

20.15 Uhr: Mythos Tahiti – Die Erfindung des Paradieses (Geschichtsdoku)

21 Uhr: Magellans Reise um die Erde (Geschichtsdoku)

21.45 Uhr: Kolumbus und die wahren Entdecker Amerikas (Geschichtsdoku)

22.30 Uhr: Die tödlichen Fehler der Titanix (Geschichtsdoku)

23.15 Uhr: Genial konstruiert (Doku über Superschiffe)

Quelle: phoenix