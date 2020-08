CL-Halbfinals heute und morgen live bei DAZN und Sky

Anzeige

Mit dem Halbfinale endet der teils verwirrende Aufteilungsschlüssel für die Spiele der Champions League von Sky und DAZN.

Ab jetzt werden alle drei verbleibenden Partien parallel von beiden Anbietern live übertragen. Sollte nur einer der beiden deutschen Vereine, Bayern München und/oder RB Leipzig ins Finale vordringen, wird dieses zusätzlich live im ZDF gezeigt.

An diesem Dienstag macht zunächst RB Leipzig den Anfang. Gegen die Startruppe von Paris St. Germain werden die Sachsen jedoch eher die Außenseiterrolle übernehmen. Anpfiff ist um 21 Uhr im Stadion des Lichts (Estadio da Luz) in Lissabon. Sky und DAZN übertragen live und bieten darüber hinaus natürlich auch (separate) Vorberichterstattung an.

Genau so wie am Mittwoch, wenn Bayern München gegen Olympique Lyon im anderen Halbfinale antritt. Im zweite deutsch-französischen Duell sind die Vorzeichen jedoch verkehrt herum. Hier ist Deutschlands Rekordmeister der Favorit. Anpfiff ist wiederum um 21 Uhr, diesmal jedoch im Estadio José Alvalade.

Sollten beide Bundesliga-Vertreter gewinnen, würde es erstmals seit 2013 wieder ein rein deutsches Finale in der Champions League geben.