„Code 404“: Sky zeigt britische Krimi-Comedyserie

Bei Sky Comedy läuft ab Mai die Sky Original-Serie „Code 404“. Sky zeigt die gesamte erste Staffel in deutscher Erstausstrahlung.

In der neuen britischen Krimi-Comedyserie „Code 404“, die Sky ab dem 11. Mai auf Sky Comedy zeigt, kehrt ein Detective von den Toten wieder auf. Nachdem John Mayer im Dienst getötet wurde, setzt er nun durch die Hilfe künstlicher Intelligenz seine Arbeit fort. Mit dabei: sein durch die Geschehnisse geschockter Partner Carver. Die Technologie, die Mayer wiederbelebte, erweist sich dabei als noch nicht vollends ausgereift, sodass das Duo auf der Suche nach Mayers Mörder einige Macken des Systems ausbaden muss. Sky verspricht für die Serie in der aktuellen Programmankündigung erfrischend britischen Humor.

Hauptdarsteller der Comedy sind Daniel Mays und Stephen Graham, die vorher beide in der BBC-Crimeserie „Line of Duty“ zu sehen waren. Eine zweite Staffel ist übrigens bereits bestätigt. Sky zeigt die erste komplette Staffel ab dem 11. Mai in Doppelfolgen auf Sky Comedy und zusätzlich auch auf Sky Ticket und auf Abruf.