ESC 2023 heute im TV: Elton verkündet die Jury-Punkte

Anzeige

Am Samstagabend läuft das große ESC-Finale im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Elton wird dabei die deutschen Jury-Punkte vortragen.

Anzeige

Elton kommentiert: „Am liebsten holen wir in St. Pauli ja Punkte, aber ich freue mich mega darauf, jetzt auch mal Punkte vergeben zu dürfen in der größten Musikshow der Welt!“ Am Samstagabend wird der Moderator die zwölf Punkte der deutschen Jury aus einem Studio des Norddeutschen Rundfunks in Hamburg-Lokstedt verkünden, teilte der Sender mit.

Bildquelle: Eurovision

Der ESC 2023 im Ersten

Elton ist damit der Nachfolger von Barbara Schöneberger, die in diesem Jahr die Sendungen „ESC – der Countdown“ und „ESC – die Aftershow“ live aus Liverpool moderiert. Zum ersten Mal sind die Sendungen im Rahmenprogramm zeitlich in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu sehen. Nach den Vorgaben der European Broadcasting Union (EBU) sollen die Präsentatorinnen und Präsentatoren der Jurypunkte im eigenen Land sein, zu ihnen wird dann geschaltet, erklärt der NDR. Das Rahmenprogramm zum ESC in Liverpool beginnt am 13. Mai 2023 um 20.15 Uhr im Ersten. Peter Urban wird den Song Contest für das deutsche Fernsehen zum letzten Mal kommentieren. Alle Infos zum Wettbewerb findet man auch auf der Seite der ARD.

Quelle: NDR

Bildquelle: df-esc-2023-logo: Eurovision