Fußball-Wochenende voller Kracher im TV und Stream

BVB gegen RB und Bayern gegen Gladbach in der Bundesliga, Barça gegen Atletico und Real gegen Sevilla in La Liga – ein Wochenende voller Top-Duelle wird gekrönt von der Generalprobe fürs CL-Finale in der Premier League: Chelsea gegen Man City.

Es kommt selbst zum Saisonende selten vor, dass sich an einem Wochenende ein derartiger Reigen an Topduellen ereignet – an diesem Samstag und Sonntag ist das TV- und Streaming-Publikum jedoch im Glück: Die Entscheidungsduelle der deutschen Meisterschaft finden ebenso zur Stunde statt wie die Begegnungen zwischen den Top 4 der spanischen Liga. Gekrönt wird das Ganze vom Duell Tuchel gegen Pep auf der Insel – schließlich proben FC Chelsea und Manchester City in der Premier League für das englische Finale der europäischen Königsklasse Ende Mai.

Hier gibt es das Kracher-Wochenende in der Übersicht:

Bundesliga-Topduelle live bei Sky

Borussia Dortmund – RB Leipzig (Samstag, 08.05. – 15.30 Uhr bei Sky)

FC Bayern – Gladbach (Samstag, 08.05. – 18.30 Uhr bei Sky)

Spitzenkampf in La Liga live bei DAZN

Barcelona – Atlético Madrid (Samstag, 08.05. – 16.15 Uhr bei DAZN)

Generalprobe für CL-Finale live bei Sky

Manchester City – FC Chelsea (Samstag, 08.05. – 18.30 Uhr bei Sky)

Real Madrid – FC Sevilla (Sonntag, 09.05. – 21.00 Uhr bei Sky)