HD+: „Top Gun: Maverick“ und vieles mehr in UHD im Dezember

Zum Fest – und davor – hat HD+ einige UHD-Highlights im Angebot. Unter anderem mit dabei: „Top Gun: Maverick“, zweimal die Bundesliga, „Sisi“ und Pumuckl.

Als Ausbilder an der Top Gun Naval Fighter Weapons School steht Tom Cruise aliasPete ‚Maverick‘ Mitchell vor neuen Herausforderungen und muss sein Können unter Beweis stellen. Maverick verspricht nicht nur eine Hommage an den Klassiker, sondern setzte 2022 auch neue Maßstäbe in Sachen Action und rettete im Vorbeigehen das Kino an sich – so zumindest der seitdem verbreitete Mythos. Der spannende Spielfilm läuft am 2. Weihnachtstag (26. Dezember) um 20.15 Uhr auf ProSiebenSat.1 UHD.

„Sisi“ Staffel 3

Jannik Schümann spielt auch in Staffel wieder „Sisi“ in der gleichnamigen Serienadaption. Foto: TVNOW / Story House Pictures / René Arnold

Die Kaiserin der Herzen „Sisi“ kehrt in Serienformat mit einer dritten Staffel zurück: Machtkämpfe in Europa, Arbeiterunruhen in Wien und der Konflikt über die Erziehung ihres Thronfolgers Rudolf stellen die Liebe von Sisi und Franz erneut auf die Probe. Wie es Sisi diesmal ergehen wird, ist in Erstausstrahlung am 27. und 28. Dezember um 20.15 Uhr bei RTL UHD zu sehen.

Bundesliga zweimal in drei Tagen in UHD bei HD+

Vor der Winterpause geht es also noch einmal heiß her. Zuerst gibt es bei Sat.1 (UHD) das Spitzenspiel zwischen Bayern München und dem VfB Stuttgart am 17. Dezember, um 19 Uhr. Nur zwei Tage später folgt das Duell zwischen Borussia Dortmund gegen den 1. FSV Mainz 05 am 19. Dezember, um 19:50 Uhr, live mit Dolby Atmos auf ProSiebenSat.1 UHD.

Bereits am 7. Dezember kann man „Das 1% Quiz – Wie clever ist Deutschland?“, um 20.15 Uhr, in Sat.1 UHD auf ProSiebenSat.1 UHD verfolgen. Die Show und ihre Wiederholungen gibt es immer donnerstags zur Prime Time, sowie nochmals am 8. und 15. Dezember, jeweils um 0.15 Uhr. Die 13 neuen „Pumuckl“-Folgen siehst man hingegen ab dem 1. Weihnachtsfeiertag um 15.50 Uhr und am zweiten (26. Dezember) um 15.15 Uhr bei RTL UHD.