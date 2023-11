HD+: UHD Highlights im November mit Europa League und Länderspiel

Anzeige

Mit HD+ gibt es im November jede Menge Fußball in UHD. Doch auch andere Inhalte stehen in ultrahochauflösender Qualität zur Verfügung.

Fußball-Highlights in UHD bei RTL UHD und ProSieben Maxx UHD

© UEFA

Sportlich gesehen lassen sich im November gleich drei Begegnungen im Fußball in UHD verfolgen. In der Europa League fordert der SC Freiburg den serbischen Neuling Backa Topola heraus. Zu sehen ist das Spiel am 9. November, 20.45 Uhr, bei RTL UHD.

Am 17. November trifft die deutsche U21-Elf auf ihrem Weg zur U21-Europameisterschaft 2025 auf Estland. Die Partie in Paderborn startet um 17.30 Uhr bei ProSieben Maxx UHD auf ProSiebenSat.1 UHD. Tags darauf, am 18. November, zeigt RTL UHD ab 20.15 Uhr das Länderspiel Deutschland gegen die Türkei. Die Mannschaften trafen zuletzt im Oktober 2020 aufeinander – damals aufgrund von Corona-Auflagen vor nur 300 Zuschauern.

Shows, Filme und Dokus in UHD im November

Bild: SAT.1/Thomas Leidig

Bei Sat.1 UHD auf ProSiebenSat.1 UHD läuft Staffel 2 von „Das 1% Quiz – Wie clever ist Deutschland?“. 100 Kandidatinnen und Kandidaten prüfen bei Jörg Pilawa ihr Wissen und fordern das klügste 1 Prozent der Deutschen heraus. Die zwei Folgen laufen am 23. und 30. November, jeweils 20.15 Uhr.

Die Daily Soap „GZSZ“ verlegt ihre Handlung für ein Spielfilm-Special nach Paris. Das Romantik-Drama um Laura, John und Emily läuft am 23. November, 19.40 Uhr bei RTL UHD.

Mit dem Metalldetektor geht es bei Kabel Eins Doku UHD auf Spurensuche der Vergangenheit. Abenteurer Gibba erkundet in Italien Kriegsschauplätze und entdeckt allerhand Kriegsgerät. „Metal Detective – Spurensucher der Geschichte“ immer sonntags ab 21.55 Uhr. Und bei Kabel Eins UHD zieht es Cornel Bunz nach Hawai, wo Abenteuer in der Luft, den Bergen und im Meer auf ihn warten. Zu sehen am 26. November, 23.05 Uhr. Beide Sender laufen bei ProSiebenSat.1 UHD.