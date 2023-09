„Im Reich der Amazonen“: SchleFaZ entführt heute in den Trash-Dschungel

Anzeige

Das Aus von „SchleFaZ“ bei Tele 5 ist seit kurzem beschlossene Sache, hindert Oliver Kalkofe und Peter Rütten aber natürlich nicht daran diesen Freitag ins „Reich der Amazonen“ zu entführen.

„Im Reich der Amazonen“, wurde laut dem „SchleFaZ“-Duo „rund um eine argentinische Müllkippe“ gedreht, mit jeder Menge leicht bekleideter Amazonen, die in ihrem Reich kein Gegenwort dulden (siehe Bild unten). Ab 22.15 Uhr geht es wie gewohnt los mit der neuesten SchleFaZ-Ausgabe. Alle Filme der Herbststaffel finden sich in diesem DIGITAL FERNSEHEN-Artikel.

Zum Inhalt der heutigen SchleFaZ-Perle „Im Reich der Amazonen“

Die Amazonen kennen bei „SchleFaZ“ heute Abend offensichtlich keine Gnade. Bildquelle: Warner Bros. Discovery © Kontentwerk GmbH

Zu einer Zeit, als die Welt von düsteren Dämonen, fantastischen Kreaturen und mutigen Kriegerinnen besiedelt war, ziehen Dyala (Mindi Miller) und Tashi (Penelope Reed) in die Schlacht, um den brutalen König Kalungo (Joseph Whipp) zu bezwingen. Die beiden Amazonen müssen das magische Schwert von Azundati finden, denn nur so haben sie eine Chance, die okkulten Kräfte des Tyrannen zu zerschlagen. Doch als Tashis rachsüchtige Mutter auf den Plan tritt, gerät sogar die mächtige Smaragd-Königin (Anita Larronde) in Gefahr. – Argentinischer Fantasyfilm, der auf der Kurzgeschichte „Agbewe’s Sword“ von Charles R. Saunders basiert.

Am nächsten Freitag, 6. Oktober, läuft im Rahmen der „Schlechtesten Filme aller Zeiten“ der Streifen „Dollman vs. Demonic Toys“ – kling auch vielversprechend…