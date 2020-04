In voller Länge: Der Super Bowl 51 heute im Re-Live

Die New England Patriots gegen die Atlanta Falcons: Auf ProSieben Maxx und ran.de kann die legendärste Aufholjagd in der Geschichte des Super Bowls heute abend noch einmal in voller Länge erlebt werden.

Am 5. Februar 2017 stieg um 17.30 Uhr Ortszeit in Houston im US-Bundesstaat Texas ein Super Bowl, der Anhängern des US-Volkssports Nummer eins wohl noch lange im Gedächtnis bleiben wird – Tom Brady krönte in seinem 19. und letzten Jahr bei den New England Patriots seine Quarterback-Karriere mit einem ganz besonderen Triumph.

Zum ersten Mal in 58 Jahren Super Bowl-Geschichte ging ein NFL-Endpsiel über die reguläre Spielzeit hinaus und bot den Zuschauern Spannung bis zur letzten Sekunde; schließlich sahen die Patriots um den kalifornischen Hünen Bradley lange wie die Verlierer aus.

Während sich zu deutscher Ortszeit der Nervenkrieg in Houston bis in die frühen Morgenstunden zog, trat in der Halbzeit der exzentrische Popstar Lady Gaga auf – und über 30 NFL-Rekorde purzelten in nur einem Spiel.

Für Verehrer des American Football gibt es heute bei ProSieben Maxx und online auf ran.de nochmal das ganze Spiel in voller Länge, mit all seiner Dramatik und der legendären Aufholjagd des Ostküsten-Teams gegen die Falcons aus dem Herzen der ehemaligen Südstaaten in Georgia.

Das Re-Live beginnt am heutigen Samstag um 23.50 Uhr.