„Intelligence“ Staffel 2: ab heute geht’s weiter auf Sky

Die Geheimdienst Comedy-Serie „Intelligence“ geht in die zweite Runde. Sky Comedy zeigt die neue, zweite Staffel mit sechs Folgen ab diesem Dienstag.

Die erste Staffel der Sky Original-Serie „Intelligence“ lief gerade erst auf Sky (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Ab heute läuft auch die Staffel 2 der britisch-amerikanischen Geheimdienst Comedy-Serie. Mit dabei sind wieder Serienschöpfer Nick Mohammed („Ted Lasso“) und David Schwimmer, bekannt aus der bekannten „Friends“-Serie. Die beiden spielen laut einem Pressetext „lächerliche Cyber-Security-Experten“.

Die „Workplace-Comedy“ soll nach Angaben von Sky den Büroalltag der Sicherheitsbehörde GCHQ aufs Korn nehmen und lebe vom britisch-amerikanischen Culture-Clash. David Schwimmer spielt in der Sky Original-Produktion den NSA-Agenten Jerry Bernstein. Dieser war an der Entwicklung einer Cyberwaffe beteiligt, mit der in der neuen Staffel ein Atomkraftwerk angegriffen wird. Ebenso mit dabei sind Nick Mohammed als Cyber-Experte Joseph Harries und Sylvestra Le Touzel als übereifrige Mitarbeiterin Christine Clarke.

Während die erste Staffel immernoch per Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf verfügbar ist, läuft die zweite Staffel ab heute immer dienstags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Comedy. Die komplette zweite Staffel von „Intelligence“ ist ab dann ebenfalls auf Sky Ticket und Sky Q abrufbar.

