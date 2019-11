Kampf um Gruppensieg: RTL zeigt heute letztes EM-Quali-Spiel live

Heute Abend steht das letzte Länderspiel des Jahres auf dem Programm. Mit einem Sieg gegen Nordirland kann Deutschland sich Platz eins in der Gruppe C sichern.

Als Gruppenerster würde Deutschland in Lostopf eins landen und damit würden wahrscheinlich leichtere Gegner in der Gruppenphase der Europameisterschaft warten.

Aber die Auslosungsregeln sind bei dieser Europameisterschaft äußerst kompliziert, da sie über den gesamten Kontinent verteilt stattfindet. Gastgeberländer wie Deutschland sollen in ihrem Land spielen und können daher nicht auf Länder wie Italien, England oder Spanien treffen. Dafür warten in der Auslosung schwere Brocken wie Kroatien oder Portugal auf die deutsche Mannschaft.

Gegen Nordirland hat die deutsche Mannschaft insgesamt 12 von 18 Spielen gewonnen, bei vier Unentschieden und lediglich zwei Niederlagen.

RTL überträgt das EM-Qualifikationsspiel Deutschland gegen Nordirland heute (19. November) ab 20.45 Uhr. Parallel zur TV-Ausstrahlung gibt es das Länderspiel als Livestream bei TV Now Premium und via RTL UHD bei HD Plus auch in UltraHD zu sehen.