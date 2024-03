Montagskino: ZDF schickt Liam Neeson mit zwei Free-TV-Premieren ins Rennen

Im „Montagskino“ ist Liam Neeson zweimal hintereinander in zwei sehr unterschiedlichen Rollen zu sehen. Nach „Memory – Sein letzter Auftrag“ zeigt das ZDF am 1. April auch noch den Thriller „Blacklight – Im Schatten des FBI“, ebenfalls mit Liam Neeson in der Hauptrolle.

„Memory – Sein letzter Auftrag“ ist eine Remake des belgischen Thrillers „Mörder ohne Erinnerung“, der bereits im ZDF-„Montagskino“ zu sehen war und mittlerweile als Klassiker seines Genres gilt. Neeson spielt dabei den Auftragskiller Alex Lewis, der keine Spuren hinterlässt. Doch eine Demenz erschwert zunehmend seinen Job.

„Memory – Sein letzter Auftrag“ läuft diesen Montag, 25. März, um 22.15 Uhr im ZDF-Montagskino.

Travis Block löst Probleme des FBI – im Hintergrund. Agenten in Not hilft er aus der Bredouille. Doch Block ist alt geworden, möchte mehr Zeit mit der Familie verbringen.

„Blacklight“ zweiter Actionthriller mit Liam Neeson in der Hauptrolle am Ostermontag

Liam Neeson wird überaus gerne mit „Wumme“ portraitiert. © ZDF/BEN KING PHOTOGRAPHER

Der gewaltsame Tod von FBI-Agent Dusty Crane scheint Blocks Pläne nicht zu stören. Doch als seine Tochter und seine Enkelin verschwinden, wird es für den Troubleshooter persönlich.

„Blacklight – Im Schatten des FBI“ läuft am 1. April, um 22 Uhr im ZDF-Montagskino. Beide Filme sind Free-TV-Premieren.