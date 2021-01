NFL Conference Championships heute live im Free-TV

Anzeige

Wer darf im Februar um den NFL Super Bowl 55 spielen? In den Conference Championships werden heute die Green Bay Packers auf die Tampa Bay Buccaneers aufeinandertreffen – danach machen die Kansas City Chief und die Buffalo Bills den zweiten Finalteilnehmer unter sich aus. Beide Partien sind sowohl im Free-TV und im Stream kostenlos zu sehen.

Los geht das Halbfinale der American Football-Liga NFL, in dem die jeweiligen Sieger der beiden NFL-Unterverbände NFC (National Football Conference) und AFC (American Football Conference) ermittelt werden, mit dem Duell der NFC-Topteams Green Bay Packers und Tampa Bay Buccaneers. Zu späterer Stunde treffen dann die Super Bowl-Titelverteidiger von den Kansas City Chiefs auf die Buffalo Bills aus dem Ostküsten-Bundesstaat New York.

Packers gegen Buccaneers: NFC Conference Championships heute live im TV und Stream

Was einige nicht wissen: Die Siegtrophäe des Super Bowl heißt nicht etwa Super Bowl (z.Dt. auch „Super-Schüssel“), sondern Vince Lombardi Trophy und ist nach dem Trainer der Green Bay Packers benannt, der das Team aus Wisconsin zum Sieg des ersten Super Bowl überhaupt führte. Den letzten Titel gewannen die Packers im Jahre 2011 – und dürften dementsprechend längst wieder hungrig sein. Gegner bei den heutigen NFC Conference Championships sind die Tampa Bay Buccaneers, welche mit einem Finaleinzug den Super Bowl als Heimspiel austragen dürften: Die 55. Auflage der NFL-Meisterschaft wird nämlich im Raymond James Stadium ausgetragen, in dem die Buccaneers (ein recht umständliches Wort für „Pirat“) seit 1998 zuhause sind.

Ob es den Buccaneers aber gelingt, die Green Bay Packers in den NFC Conference Championships heute zu schlagen und vor heimischer Kulisse um den Super Bowl zu spielen, entscheidet sich heute ab 21.00 Uhr. Im Free-TV beginnt ProSieben bereits um 20.45 Uhr mit dem Programm, des weiteren ist die Partie ebenfalls bei ran.de und Streamingdienst DAZN live zu sehen.

Chiefs gegen Bills: Hier gibt es die AFC Conference Championships heute live zu sehen

Die Kansas City Chiefs konnten sich im Februar vergangenen Jahr mit 31:20 in Miami gegen die San Francisco 49ers durchsetzen und so den zweiten Super Bowl in Folge für die American Football Conference holen. Für eine erneute Finalteilnahme am 7. Februar müssen die Chiefs nun die Buffalo Bills in den AFC Conference Championships überwinden.

Das Ostküsten-Team, das nach dem historischen Westernhelden Buffalo Bill benannt ist, hat in den neunziger Jahren NFL-Geschichte schreiben können – eine Siegesserie wie die des Teams aus New York hat es in der NFL kein zweites Mal gegeben. Selbst die New England Patriots, die sich mit sechs Super Bowl-Trophäen den Liga-Rekord mit den Pittsburg Steelers teilen, konnten die Trophäe nicht öfter als zwei mal am Stück gewinnen. Zwischen 1991 und 1994 gewannen die Buffalo Bills die NFL-Krone indes ganze vier mal ohne Unterbrechung. Das ist allerdings mittlerweile schon über ein Vierteljahrhundert her – seither konnten die Bills keine Super Bowl-Teilnahme mehr erreichen.

Ob die Kansas City Chiefs also gegen den Sieger der NFC Conference in die Titelverteidigung beim Super Bowl LV gehen oder die Buffalo Bills zum ersten mal seit über 25 Jahren wieder ins Finale einziehen, entscheidet sich heute Nacht ab 0.40 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Die National Conference Championships gibt es unter anderem bei ProSieben im Free-TV, auf ran.de und bei Sport-Streamingdienst DAZN live zu sehen.