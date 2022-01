Programmänderung heute bei Vox: Zwei Filme entfallen

Anzeige

Tom Cruise anstatt „Ice Age“ und „The Rock“ anstatt Asterix: Vox krempelt seine Samstagabend-Prime-Time heute per Programmänderung kurzerhand komplett um.

Vox nimmt heute eine eine inhaltliche, zeitlich umfassende Programmänderung vor. © MG RTL D

Vox hat sich relativ spontan dazu entschieden eine Programmänderung vorzunehmen. Diese spült die Sci-Fi-Dystopie „Oblivion“ aus dem Jahr 2013 mit Tom Cruise und Morgan Freeman in die Prime Time. Im Anschluss folgt mit „Walking Tall“ nochmal Action- statt Trickfilm. Denn „Ice Age“ sowie die Wiederholung von „Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks“ entfallen dafür.

Darum geht es in „Oblivion„: Die Erde ist im Jahr 2077 weitgehend zerstört. Jack Harper und seine Partnerin Vika zählen zu den wenigen Überlebenden. Ihre Aufgabe ist es, die Hydrotürme vor den außerirdischen Plünderern zu bewachen und wichtige Ressourcen zu sichern. Seit einiger Zeit wird Jack von unbegreiflichen Träumen heimgesucht, in denen ihm immer wieder die gleiche Frau erscheint. Als er sie in der Realität trifft, offenbart sie ihm ein erschütterndes Geheimnis.

Programmänderung bei Vox bringt Action- statt Trickfilme

Chris Vaughn (Dwayne Johnson) am Auto. Foto: RTL / MGM

Inhalt von „Walking Tall“: Als der Soldat Chris Vaughn (Dwayne „The Rock Johnson“ nach achtjährigem Einsatz in seine Heimatstadt zurückkommt, hat sich dort ein Casino etabliert, dessen Betreiber, der dort auch mit Drogen handelt, die Macht über die Polizei und den Sheriff innehat. Um der Korruption und den illegalen Machenschaften ein Ende zu setzen, kandidiert Chris für das Amt des Sheriffs. Werden die Bewohner der Stadt tatsächlich für ihn und gegen den größten Arbeitgeber der Region stimmen?

Text: bey/Vox