7 Blockbuster zum „Marvel Day“ auf ProSieben an Nikolaus

Am morgigen 2. Advent findet auf ProSieben passenderweise der zweite „Marvel Day“ statt. Hier das komplette Programm des Superhelden-Nikolaus-Feiertag zum durchlesen:

„Marvel Day“ 2.0: Nach dem Erfolg des ersten „Marvel Day“ im Dezember 2019 (DIGITAL FERNSEHEN berichtete) will ProSieben seinen Zuschauern auch in diesem Jahr einen ganzen Tag voller preisgekrönter Action-Helden aus dem Marvel Universum bescheren: Von „Doctor Strange“ über „Guardians of the Galaxy Vol.2“ und „The First Avenger: Civil War“ bis hin zu „Thor: Tag der Entscheidung“ sollte für jeden Marvel-Fan etwas dabei sein.

„Black Panther“ im Rahmen des zweiten Marvel Days erstmals frei empfangbar

Wie bereits im letzten Jahr laufen bei ProSieben auch am zweiten „Marvel Day“ zwischen den Spielfilmen sogenannte „Marvel Shorts“, kurze Clips mit Captain America, Doctor Strange & Loki, den Guardians of the Galaxy oder auch Thor Ragnarok. Doch das Highlight der Sonderprogrammierung am 6. Dezember ist wohl die Free-TV-Premiere von „Black Panther“ um 20.15 Uhr. Der vielfach ausgezeichnete Film war auch an den Kinokassen ein Hit. Er rangiert auf Platz vier der umsatzstärksten Filme aller Zeiten.

Das „Marvel Day“-Programm auf ProSieben im Überblick:

8.05 Uhr: „X-Men 2“

10.18 Uhr: „Marvel Short: Captain America“

10.20 Uhr: „Captain America: The First Avenger“

12.28 Uhr: „Marvel Short: Doctor Strange & Loki“

12.30 Uhr: „Doctor Strange“

14.38 Uhr: „Marvel Short: Guardians of the Galaxy“

14.40 Uhr: „Guardians of the Galaxy Vol. 2“

17.34 Uhr: „Marvel Short: Thor Ragnarok“

17.35 Uhr: „Thor: Tag der Entscheidung“

20.15 Uhr: „Black Panther“

23 Uhr: „The First Avenger: Civil War“