Skater-Comedy „Betty“ feiert heute Sky-Premiere

Heute zeigt Sky die ersten drei Episoden der neuen Skater-Comedyserie „Betty“ am Stück. Die HBO-Serie erzählt vom Alltag einer rein weiblichen Skate-Crew in der von Männern dominierten Skate-Welt New Yorks.

Sky zeigt „Betty“ in einer exklusiven Premiere. Die ersten drei von insgesamt sechs Episoden hintereinander sind heute ab 20.15 Uhr auf Sky Atlantic zu sehen. Nächste Woche Dienstag, am 15. Dezember, laufen dann die restlichen drei Folgen von „Betty“. Wer nicht so lange warten möchte, kann die Serie ab heute auch schon als komplettes Box Set auf Sky Ticket und über Sky Q streamen. HBO hat darüber hinaus bereits die Produktion einer zweiten Staffel bestätigt.

Darum geht’s:

„Betty“ handelt von einer Gruppe von Freundinnen, der All-Girl-Skate-Crew. Sie verbringen ihren Alltag meistens damit, durch die Skateparks zu ziehen, Skater-Tricks zu lernen oder Gras zu rauchen. Manchmal streiten oder flirten sie auch mit den Typen, die den Skatepark in ihrem New Yorker Bezirk für sich alleine beanspruchen. Zu der Crew gehören die eigenwillige und loyale Janay (Dede Lovelace) und Honeybear (Moonbear), die äußerlich ruhig wirkt, in deren Innern aber emotionale Kämpfe toben.

Auch Kit (Nina Moran) ist Teil des Teams: Sie ist ein kleines Kind im Körper einer Frau, humorvoll und liebenswert. Mit von der Partie ist auch die attraktive Straßengöre Indigo (Ajani Russell). Sie hängt gerne im Van eines Freundes ab, um dort Gras zu rauchen. Zu guter Letzt ist da noch die scharfsinnige, aber zurückhaltende Camille (Rachelle Vinberg). Als einziges Mädchen ist sie von den Typen im Skatepark anerkannt und darf in die Halfpipehallen gehen.

„Betty“ basiert auf dem Indie-Film „Skate Kitchen“ von Crystal Modelle, die auch für die sechsteilige Serienversion verantwortlich war. Die Hauptdarstellerinnen wirkten bereits im Film „Skate Kitchen“ mit. „Betty“ ist seit den 1980ern ein Ausdruck für Skaterinnen, aber auch für Mädchen, die im Skatepark sitzen und den Jungs zusehen.