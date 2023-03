Sky: Bester Samstag 2023 eröffnet April voller Sport-Höhepunkte

Anzeige

Der April 2023 bei Sky ist voller Sport-Highlights: Diese reichen dabei vom größten Golf-Turnier der Welt bis hin zu den Spielen des Jahres in der Fußball- und Handball-Bundesliga sowie der Premier League.

Am kommenden Wochenende läutet der beste Samstag des Jahres einen Monat voller Sport-Höhepunkte ein: Im „Topspiel der Woche“ kommt es zwischen Rekordmeister FC Bayern München und Tabellenführer Borussia Dortmund zum großen Showdown im Kampf um die Deutsche Meisterschaft. Sky überträgt den Klassiker ab 17.30 Uhr live und exklusiv. Ein Gigantenduell steht am frühen Nachmittag ab 13 Uhr auch in England auf dem Programm: Manchester City empfängt den FC Liverpool – während das Guardiola-Team die dritte Meisterschaft in Folge jagt, kämpfen die „Reds“ um die erneute Qualifikation für die Champions League.

Weitere Live-Übertragungen am 1. April gibt es unter anderem vom Spitzenspiel der 2. Bundesliga zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem 1. FC Heidenheim, den Konferenzen der Bundesliga und 2. Bundesliga sowie dem Qualifying beim Grand Prix von Australien in der Formel 1. Darüber hinaus überträgt Sky an diesem Tag auch noch das Hinspiel des ersten Halbfinals der U17-Bundesliga sowie den Finaltag des „Augusta National Women’s Amateur“ live.

Das Spiel zwischen Manchester City und Liverpool ist überraschend nicht für eine UHD-Übertragung vorgesehen. Das Bundesliga-Topspiel zwischen Bayern München und dem BVB hingegen schon. © Sky Deutschland

April 2023: Der Monat der Sport-Höhepunkte bei Sky

Doch der 1. April 2023 ist nur der Auftakt zu einem besonderen Monat für alle Sportfans bei Sky. In der Bundesliga geht das Titelrennen auch nach dem Klassiker weiter: unter anderem treten der BVB und der FC Bayern sowohl am 8. April als auch am 15. April im Rahmen der Konferenz im Fernduell gegeneinander an, am 22. April empfangen die Dortmunder dann Eintracht Frankfurt zum Topspiel der Woche.

Weitere Highlights für Fußballfans im April sind das Hamburger Stadtderby zwischen dem HSV und dem FC St. Pauli (21. April), die Spitzenspiele FC Liverpool – FC Arsenal (9. April) und Manchester City – FC Arsenal (26. April) in der Premier League sowie das Viertelfinale im DFB-Pokal der Männer (4./5. April) und das Halbfinale im DFB-Pokal der Frauen (15./16. April). Kommenden überträgt Sky zudem alle Halbfinal-Duelle und die Finals um die Deutschen Meisterschaften jeweils in der U19- und U17-Bundesliga sowie das DFB-Pokalfinale der Junioren live.

Aber auch abseits des Fußballs ist der April 2023 ein besonderer Sportmonat bei Sky. Den großen Rahmen bildet die Formel 1, die den Sportmonat wie erwähnt in Australien eröffnet und am Wochenende 29./30. April mit dem Rennwochenende in Aserbaidschan beschließt.

Auch Golf-, Tennis-, Eishockey- und Handball-Fans kommen auf ihre Kosten.

Vom 6. bis 9. April findet mit dem Masters in Augusta das wohl prestigeträchtigste Turnier eines jeden Golfjahres statt, von dem Sky nicht nur an allen vier Turniertagen, sondern bereits zu Beginn der Woche live und exklusiv berichtet.

Für alle NHL-Fans beginnt im April 2023 die beste Zeit des Jahres: Nach dem Ende der Regular Season am 14. April starten ab dem 17. April in der die Playoffs und damit die Jagd nach dem Stanley Cup, von der Sky umfassend live und exklusiv berichten wird.

Mit einem echten Höhepunkt beginnt der April 2023 auch für alle Tennisfans: am Sonntag, 2. April 2023 überträgt Sky am Abend das Finale der Miami Open. Bereits eine Woche später steht mit dem Monte-Carlo Masters das nächste 1000er-Turnier der ATP Tour auf dem Programm, das Sky bis einschließlich des Finals am 16. April live übertrtägt. Ende des Monats startet mit den Madrid Open bereits das nächste Masters-Turnier (26. April).

Handballfans können bei Sky derweil live dabei sein, wenn der erste Titel des Jahres vergeben wird. Am 15./16. April 2023 berichtet Sky live, wenn es beim Final4 in Köln um den Gewinn des DHB-Pokals geht. In Handball-Bundesliga stehen dann noch unter anderem die Spitzenspiele THW Kiel – SC Magdeburg (9. April), THW Kiel – SG Flensburg-Handewitt und Füchse Berlin – Rhein-Neckar Löwen (beide 23. April) statt, wobei sich alle fünf beteiligten Vereine noch Hoffnungen auf die Deutsche Meisterschaft machen dürfen.

