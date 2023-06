Sky Tennis biegt auf die „Road to Wimbledon“: Vier Rasenturniere live

Anzeige

Direkt nach den French Open beginnt die Rasensaison und mit Sky Deutschland verpassen Tennis-Fans nichts. Vom ersten Vorbereitungsturnier in Stuttgart bis zum Finale von Wimbledon sind die Zuschauer auf dem 24-Stunden-Tenniskanal Sky Sport Tennis immer live mit dabei.

Sky überträgt auch in diesem Jahr den Höhepunkt des Tennisjahres, das Grand-Slam-Turnier von Wimbledon in der Zeit vom 3. bis 16. Juli 2023 wieder live und exklusiv. Bevor es so weit ist, startet ab dem 12. Juni die „Road to Wimbledon“ bei den Boss Open in Stuttgart. Sky ist täglich live beim 250er-Turnier der ATP Tour dabei. Zahlreiche Topspieler haben für das Turnier am Stuttgarter Weißenhof bereits gemeldet. Alexander Zverev musste seine Teilnahme kurzfristig absagen, Madrid-Finalist Jan-Lennart Struff wird aber dabei sein. Weitere Teilnehmer sind unter anderem der Top-10-Spieler Taylor Fritz und der Titelverteidiger Matteo Berrettini.

Wimbledon live und exklusiv vom 3. – 16. Juli 2023 auf Sky Tennis

Eine Woche später ist die weibliche Tenniselite zu Gast bei den Bett1Open in Berlin, das Sky vom 19. bis 25. Juni täglich live überträgt. Insgesamt neun Top-10-Spielerinnen haben für das Turnier im Berliner Grunewald gemeldet, angeführt von der Weltranglistenzweiten Aryna Sabalenka und der amtierenden Wimbledon-Siegerin Elena Rybakina.

Parallel findet das altehrwürdige ATP-Turnier im Londoner Queen’s Club statt, das für die Topspieler als Härtetest auf Rasen vor Wimbledon gilt. Sky überträgt täglich live aus London, komplett im Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App sowie ausgewählte Partien auch auf Sky Sport Tennis.

Den letzten Stopp vor Wimbledon macht die Tour dann bei den ATP Mallorca Championships. Auch das ATP 250er-Turnier auf der Baleareninsel überträgt Sky Sport Tennis ab dem 26. Juni täglich live.

