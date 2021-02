Sky veröffentlicht ersten Trailer von „Ich und die Anderen“

Anzeige

Auf der Berlinale feiert das neue Sky Original „Ich und die Anderen“ bald Premiere: Sky hat nun den ersten Trailer der sechsteiligen Serie mit Star-Aufgebot veröffentlicht.

Nachdem die Dreharbeiten im letzten Jahr aufgrund der Corona-Pandemie unterbrochen werden mussten, steht das Sky Original „Ich und die Anderen“ nun in den Startlöchern.

Und pünktlich zur Vorab-Premiere der Serie auf der Berlinale im Rahmen der Berlinale Series, zeigt Sky einen ersten Trailer des neuen Sky Originals. „Ich und die Anderen“ ist eine Produktion der Superfilm Filmproduktions GmbH im Auftrag von Sky Studios. Als Showrunner fungiert David Schalko, der unter anderen mit „Altes Geld“ und „M – Eine Stadt sucht einen Mörder“ für Aufsehen sorgte.

Schalko selbst bezeichnete die Serie als „Trip in erzählerisches Neuland“. Schließlich sei daraus eine Art Roadmovie geworden, eine Serie, die „es so in der Serienlandschaft noch nicht gibt.“

Namhafter Cast

Neben Hauptdarsteller Tom Schilling („Oh Boy“, „Die Goldfische“) sind Mavie Hörbiger („What A Man“), Katharina Schüttler („Die Welt der Wunderlichs“) und Sophie Rois („Die Manns“) zu sehen. Außerdem spielen Martin Wuttke („Babylon Berlin“), Michael Maertens („Vorsicht vor Leuten“), Sarah Vikroria Frick und Lars Eidinger („Babylon Berlin“) eine Rolle.

Bei „Ich und die Anderen“ ist der Titel Programm. In sechs Folgen wird die Geschichte einer Figur (Tom Schilling) erzählt, die mit sich und der Welt hadert. Doch in jeder Folge darf Tristan die Karten neu mischen. Aber: Was passiert, wenn sich die anderen plötzlich so verhalten, wie wir das wollen? Was passiert mit dem „Ich“, wenn sich dadurch das Verhältnis zur Umwelt ständig verändert.

„Ich und die Anderen“ sei eine Diskursserie, witzig und tragisch. Ein neues Narrativ im Dschungel der Serienvielfalt. Ein surrealer Trip durch die Minenfelder Identität und Ego.

Wünsch‘ dir was

„Tristan, die Hauptfigur unserer Serie, bekommt die Gabe, sich jeden Tag aufs Neue einen Wunsch zu erfüllen, auf geheimnisvolle Weise geschenkt. Und in den sechs Folgen der Staffel führt sie bei ihm zu allerlei Chaos, Komik und Verwirrung.“, so Quirin Schmidt, Executive Producer, Sky.

Im Trailer gibt es einen ersten Eindruck zur Serie:

„Was wäre wenn jeder Wunsch möglich wäre, kämen wir dann besser mit der Welt zurecht? Wären wir glücklicher, gerechter, aufgeklärter? Und was würde all dies mit uns selbst machen? Könnten wir besser verstehen, wer wir sind und was unsere Aufgabe in der Welt sein kann?“, so Schmidt weiter.

Die Ausstrahlung der sechsteiligen Serie „Ich und die Anderen“ soll voraussichtlich noch diesen Sommer exklusiv auf Sky erfolgen.