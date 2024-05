Sky zeigt Live-Tennis aus Rom

Ab morgen überträgt Sky Live-Tennis aus Rom. Dort finden zeitgleich ein 1000er-Turnier der Damen als auch der Herren statt. Die prominentesten deutschen Namen im Teilnehmerfeld sind Alexander Zverev und Angelique Kerber.

Im Foro Italico, einem Sportstättenkomplex in Rom, findet das dritte und zugleich letzte 1000er-Tennis-Turnier der diesjährigen Sandplatzsaison statt. Bei den Herren mit dabei und als Nummer eins gesetzt ist dann auch wieder Novak Djokovic, nachdem er zuvor auf die Madrid Open verzichtet hatte. Aus deutscher Sicht stehen mindestens fünf Herren im Einzel-Hauptfeld. Neben Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff, für die beide im Achtelfinale Madrids Schluss war, nehmen Dominik Koepfer, Yannick Hanfmann und Daniel Altmaier teil. Die Hauptrunde beginnt dann am Mittwoch. Im Doppel gehen außerden Kevin Krawietz und Tim Pütz gemeinsam an den Start. Bei den Damen sind Angelique Kerber und Tatjana Maria gesetzt.

Als Experten sind beim Turnier Andrea Petkovic, Patrik Kühnen und erstmals Benjamin Ebrahimzadeh im Einsatz. Der ehemalige deutsch-iranische Tennisspieler und heutige Trainer trainierte u. a. Andrea Petkovic, Angelique Kerber und Dominic Thiem. Jens Westen, Nicola Geuer, Stefan Hempel, Marcel Meinert, Michael Fuchs, Markus Götz, Jürgen Müller, Andreas Thies, Hannes Hermann und Paul Häuser, der das ATP-Finale begleiten wird, kommentieren. Antonia Wisgickl ist als Field-Reporterin unterwegs.

Fast täglich Live-Tennis auf Sky

Sky hat jüngst eine fünfjährige Partnerschaft jeweils mit ATP Media, der Übertragungsgesellschaft der ATP, als auch mit WTA Ventures, dem kommerziellen Unternehmen der WTA, vereinbart (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Auf dem linearen 24-Stunden Tennissender „Sky Sport Tennis“ überträgt Sky immer die besten Matches des Tages. Zusätzlich zu der Programmierung auf den linearen Kanälen bietet Sky alle verfügbaren Tennismatches und Courts der ATP und WTA Turniere auf Sky Q und WOW an. Vom 07.05. bis zum 19.05. überträgt Sky das Internationali BNL d’Italia 2024 aus Rom.

Das Internationali BNL d’Italia 2024 live auf Sky Sport Tennis:

Dienstag, 07.05., 11:00 Uhr: 1. Tag

Mittwoch, 08.05., 11:00 Uhr: 2. Tag

Donnerstag, 09.05., 11:00 Uhr: 3. Tag

Freitag, 10.05., 11:00 Uhr: 4. Tag

Samstag, 11.05., 11:00 Uhr: 5. Tag

Sonntag, 12.05., 11:00 Uhr: 6. Tag

Montag, 13.05., 11:00 Uhr: 7. Tag

Dienstag, 14.05., 11:00 Uhr: 8. Tag

Mittwoch, 15.05., 13:00 Uhr: 9. Tag

Donnerstag, 16.05., 13:00 Uhr: Viertelfinale

Freitag, 17.05., 15:25 Uhr: Halbfinale ATP

Samstag, 18.05., 16:55 Uhr: WTA Finale

Sonntag, 19.05., 17:30 Uhr: ATP Finale