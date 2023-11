„The Lazarus Project“: Staffel 2 der Sky-Thrillerserie startet

Die actionreiche Zeitreisen-Serie „The Lazarus Project“ geht heute in die zweite Staffel. Bei Sky und Wow muss das Lazarus-Team eine nicht enden wollende Zeitschleife durchbrechen.

„The Lazarus Project“ Staffel 2 startet heute bei Sky und Wow. Immer donnerstags, 20.15 Uhr, läuft die Thrillerserie bei Sky Atlantic in Doppelfolgen. Die Episoden – insgesamt acht – stehen dann auch wöchentlich bei Sky Q und Wow zum Streaming bereit. Staffel 1 ist ebenfalls abrufbar.

Während in der ersten Staffel der Zeitreisen-Reset alle sechs Monate erfolgte, findet sich die Welt in Staffel 2 von „The Lazarus Project“ durch die Ereignisse aus Staffel 1 nun in einer Drei-Wochen-Schleife gefangen.

„The Lazarus Project“ Staffel 2 – Inhalt

Als die Welt in eine nicht enden wollende Zeitschleife gerät, die schließlich mit der völligen Auslöschung des Planeten endet, muss das Lazarus-Team in einem Wettlauf gegen die Zeit eine Lösung finden, bevor die Menschheit für immer ausgelöscht wird. Unter ihnen ist der entschlossene Lazarus-Agent George (Paapa Essiedu), der in Ungnade gefallen ist, nachdem er die Organisation im Namen der Liebe verraten hat.

George ist entschlossen, sein Verhalten wieder gut zu machen und das Vertrauen seiner Freunde, Kollegen und der Liebe seines Lebens zurückzugewinnen. Doch als er herausfindet, dass die Sache, die er bekämpft, finsterer ist als gedacht, beginnt George zu ahnen, dass die einzige Person, der er wirklich vertrauen kann, er selbst ist.

